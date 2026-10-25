Hombre admite haber asesinado a su padre cuando tenía 17 años en New Hampshire

Un hombre de New Hampshire se declaró culpable de haber matado a su padre cuando tenía 17 años, un crimen ocurrido hace más de dos décadas que permaneció sin resolver hasta su arresto en 2025, informó el Departamento de Justicia estatal.

Douglas Herlihy, actualmente de 40 años, admitió su responsabilidad en la muerte de Paul Herlihy, de 50 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 27 de agosto de 2003 en su vivienda de Milford, New Hampshire.

Como parte de un acuerdo con la Fiscalía, el acusado aceptó una pena de entre 12 y 24 años de prisión por homicidio involuntario. La audiencia en la que se determinará formalmente su sentencia está prevista para principios de 2027.

Las autoridades destacaron que la resolución del caso fue resultado de una investigación prolongada, durante la cual se revisaron pruebas y antecedentes relacionados con la muerte.

Encontraron el cuerpo de su padre durante una inspección policial

El 27 de agosto de 2003, agentes de policía acudieron a la vivienda de Paul Herlihy después de que un familiar solicitara una verificación de bienestar porque no lograba comunicarse con él.

Los oficiales ingresaron a la casa a través de una ventana y encontraron indicios de que el hombre llevaba varios días muerto.

Según los documentos judiciales, el cuerpo estaba en el suelo de la cocina, envuelto en una alfombra y cubierto con una lona azul.

Los investigadores también observaron manchas de sangre en los gabinetes, el refrigerador, las paredes y el techo de la cocina.

La autopsia determinó que Paul Herlihy había muerto por traumatismos contundentes y clasificó el fallecimiento como homicidio.

El examen forense reveló lesiones en la nariz y la mandíbula, fracturas en el cráneo y daños en la laringe. Los investigadores concluyeron que la víctima había recibido múltiples golpes en la cabeza.

La muerte habría ocurrido durante los cuatro días anteriores al hallazgo.

Las pruebas encontradas apuntaban al dormitorio del hijo

Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizaron fragmentos de alfombra y material acolchado con manchas de sangre en el patio trasero, justo debajo de la ventana del dormitorio de Douglas Herlihy.

Los investigadores determinaron que esos materiales aparentemente habían sido arrojados desde la habitación del adolescente, cuya ventana estaba abierta cuando llegaron al inmueble.

Los análisis de ADN indicaron que la sangre encontrada en la alfombra y el material acolchado podía pertenecer a Paul Herlihy.

Dentro del dormitorio del joven, los agentes también descubrieron un mensaje escrito en grandes letras sobre la puerta de un armario, que estaba cubierta con una toalla.

“TE VERÉ EN EL INFIERNO”, decía la inscripción, según una declaración jurada incluida en el expediente de arresto.

Pese a estos hallazgos, la investigación no permitió identificar formalmente a un responsable en aquel momento.

Los documentos judiciales también señalan que padre e hijo habían mantenido una relación conflictiva, con antecedentes de violencia e intervenciones policiales antes de la muerte de Paul Herlihy.

Una declaración realizada en 2020 llamó la atención de los investigadores

En los años posteriores al homicidio, Douglas Herlihy tuvo varios encuentros con las autoridades por asuntos relacionados con drogas y un vehículo robado.

Durante una detención en 2020, el hombre hizo una declaración que posteriormente fue incorporada a la investigación sobre la muerte de su padre.

Según la declaración jurada de arresto, Herlihy aseguró a un policía que sabía cómo conseguir que los tribunales desestimaran los cargos en su contra.

“Eso es lo que hago. Gano casos. ¡Gané mi primer caso de homicidio cuando tenía 17 años!”, habría dicho.

El agente que escuchó el comentario declaró que interpretó esas palabras como una posible referencia a homicidios cometidos anteriormente.

Sin embargo, los registros judiciales señalan que Herlihy había negado reiteradamente ante sus familiares cualquier participación en la muerte de su padre.

Cuando los investigadores lo contactaron en 2010 para hablar sobre el caso, el hombre los remitió a su abogado.

Fue arrestado en Massachusetts en 2025

Tras continuar con las investigaciones, las autoridades obtuvieron una orden de arresto contra Douglas Herlihy en junio de 2025.

El sospechoso fue localizado y detenido poco después en Saugus, Massachusetts, y posteriormente extraditado a New Hampshire.

Inicialmente enfrentó dos cargos de asesinato en segundo grado y uno de falsificación de pruebas físicas.

Posteriormente, alcanzó un acuerdo judicial para declararse culpable de homicidio involuntario y aceptar una pena de entre 12 y 24 años en una prisión estatal.

El acuerdo también contempla una posible condena adicional de entre tres años y medio y siete años por intento de falsificación de pruebas, cuya ejecución quedará suspendida durante 20 años, conforme a las condiciones establecidas.

La sentencia definitiva será formalizada durante una audiencia que se programará para principios de 2027.

Fiscalía destaca la resolución del caso después de más de 20 años

El fiscal general de New Hampshire, John M. Formella, destacó el trabajo de los investigadores y fiscales que permitieron avanzar en el esclarecimiento de la muerte de Paul Herlihy.

“Este caso es un recordatorio de que la búsqueda de justicia no termina con el paso del tiempo”, afirmó.

Formella señaló que la Unidad de Casos Sin Resolver de New Hampshire y sus organismos colaboradores mantienen el compromiso de investigar homicidios antiguos, incluso cuando han transcurrido décadas desde los hechos.

“Ese trabajo requiere persistencia, paciencia y determinación para seguir las pruebas hasta donde conduzcan”, expresó.

La familia Herlihy comunicó, a través de la Unidad de Casos Sin Resolver del Departamento de Justicia, que desea mantener su privacidad y que no ofrecerá declaraciones a los medios.

El abogado de Douglas Herlihy no había respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el acuerdo judicial.

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