Declaran culpable a expolicía de Massachusetts que mató a una joven embarazada para ocultar un abuso sexual

El exdetective de la policía de Stoughton, Matthew Farwell, fue declarado culpable del asesinato de Sandra Birchmore, quien estaba embarazada, para impedir que revelara que él había abusado sexualmente de ella cuando tenía 15 años.

Farwell, de 41 años, fue hallado culpable de estrangular a Birchmore el 1 de febrero de 2021 en su apartamento de Canton, Massachusetts, 12 días después de que un informante llamara al departamento de policía de los suburbios de Boston donde trabajaba y denunciara que habían mantenido una relación inapropiada.

Birchmore, quien tenía 23 años al morir, había mantenido una relación conflictiva con el detective, a quien conoció cuando participaba en un programa juvenil del Departamento de Policía de Stoughton durante su infancia.

Los fiscales afirmaron que Farwell manipuló la escena del crimen para simular un suicidio, y que casi lo logró. Los investigadores de la Policía Estatal de Massachusetts concluyeron rápidamente que Birchmore se había suicidado. Sin embargo, el FBI comenzó a investigar el caso dos años después y concluyó que se trataba de un homicidio.

Los fiscales federales criticaron duramente la investigación policial inicial en el juicio de Farwell, afirmando que los agentes no siguieron las pistas y cerraron el caso demasiado pronto.

“La justicia exige perseverancia, no deferencia, ni conveniencia, y ciertamente no la protección de quienes portan la placa y abusan de su autoridad”, declaró Ted Docks, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Boston, en una conferencia de prensa tras el veredicto. “Ninguna placa, ningún título, ningún cargo coloca a nadie por encima de la ley”.

Los abogados de Farwell reconocieron que el detective, casado, tuvo una relación extramatrimonial con Birchmore, pero afirmaron que comenzó cuando ella tenía 16 años, edad suficiente para dar su consentimiento según la ley de Massachusetts.

También sostuvieron que él no la mató. Argumentaron que Birchmore había amenazado con suicidarse anteriormente y que se quitó la vida después de que él fuera a su apartamento para terminar la relación.

La condena de Farwell conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua. La jueza principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Denise J. Casper, programó la sentencia para el 3 de febrero de 2027. Farwell fue arrestado y acusado en agosto de 2024.

El juicio, que duró casi un mes —con unos 50 testigos y 500 pruebas—, se desarrolló en un tribunal federal de Boston, en parte porque la fiscalía local nunca presentó cargos penales.

El FBI comenzó a investigar la muerte de Birchmore en 2023, en parte a instancias de un ex subjefe del Departamento de Policía de Stoughton, quien había dirigido una investigación interna sobre Farwell a raíz de la denuncia recibida por el departamento antes del fallecimiento de Birchmore.

Los investigadores federales concluyeron que la investigación local sobre su muerte fue apresurada y deficiente. Según indicaron, Farwell fue interrogado durante tan solo 15 minutos en un estacionamiento. Los investigadores no tomaron notas, no lo examinaron para detectar lesiones ni le tomaron muestras de ADN. La policía revisó el teléfono de Farwell solo después de que este hubiera borrado los mensajes de texto con Birchmore.

La investigación del FBI descubrió aproximadamente 40,000 mensajes de texto entre Farwell y Birchmore, incluyendo algunos en los que recordaban haber tenido relaciones sexuales cuando él tenía 27 años y ella 15, edad insuficiente para dar su consentimiento según la ley de Massachusetts.

Los textos también mostraron cómo su relación se volvió conflictiva a medida que Birchmore presionaba a Farwell para que la dejara embarazada y amenazaba con contarle a su esposa sobre su relación.

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