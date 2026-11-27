El Black Friday, que se ha convertido en el “Super Bowl de las tiendas” a través de los años, es una fecha muy esperada para muchos. Es cuando la gente suele aprovechar para ir a las tiendas a hacer sus compras navideñas e incluso para adquirir los productos básicos del día a día, pues suelen estar a un precio reducido.

Aunque muchas personas esperan hasta el mero “Viernes Negro” para ir a las tiendas, otras aprovechan el Día de Acción de Gracias para hacer sus compras, con la mayoría queriendo evitar las largas filas, pasar la noche en la fila y el simple caos del Black Friday.

De cualquier forma, estos días suelen ser importantes tanto para los clientes como para los dueños de negocios.

Este jueves eran las 8 de la mañana y, mientras las familias empezaban a preparar los platillos para la cena de Thanksgiving Day, algunos ya se congregaban afuera de la tienda Curacao de Lynwood, esperando encontrar buenas ofertas.

En esta tienda en particular se vende de todo: televisores, camas, consolas de videojuegos, estufas y otros artículos para el hogar.

Clientes afuera de la tienda Curacao en Lynwood se ponen en fila para aprovechar las ofertas del Día de Acción de Gracias. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Ofertas para el “Black Friday” en una tienda de ropa de Plaza México, en Lynwood. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Entre la fila afuera de la tienda, controlada por un guardia de seguridad que mantenía el orden y dejaba entrar a las personas por grupos y según los artículos que buscaban, estaba Gabriel, un joven acompañado de su papá. En mano tenía su libreta de la tienda, con todas las ofertas especiales para el jueves, viernes y sábado.

“Venimos por esto”, dijo el joven, señalando un colchón de cama. “Hoy es cuando tienen el colchón en oferta y lo necesitamos para mi hermana”.

Aunque muchos salen a comprar productos de lujo, Gabriel y su papá comentaron que estos días de fin de año normalmente vienen buenas ofertas, en las que personas como ellos aprovechan para comprar algo que a lo mejor no han podido comprar por falta de dinero.

“Estamos aquí para ahorrarnos algunos centavos”, dijo su papá, quien no quiso compartir su nombre. “La economía como está ahorita y el que no haya mucho trabajo en estos momentos hacen que sea difícil comprar lo más necesario”.

Las comunidades de todo el sur de California se preparan para comprar regalos de Navidad a buenos precios durante el “Viernes Negro”. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Alejandra Vargas y Wendy Romero posan afuera de su boutique de ropa en el centro de Santa Ana. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

De acuerdo con un reporte de Adobe Digital Insights, las ventas de productos de higiene personal en línea fueron un 40% superiores entre el 1 y el 22 de noviembre en comparación con el promedio de octubre. Las ventas de productos de limpieza para el hogar aumentaron un 33%.

“No es solo un momento en el que los compradores adquieren regalos”, señaló a ABC7 Caila Schwartz, líder en análisis de comercio minorista y del consumidor en Salesforce. “También están comprando artículos que necesitan, lo cual contribuirá a aumentar considerablemente el gasto”.

Nosotros sabemos que muchos ahorita no quieren salir por cómo está la situación y también entendemos que hay mucha gente que a lo mejor no tiene los recursos ahorita para ir de compras como antes” Wendy Romero – Comerciante

“No ha sido fácil”

En Santa Ana, las calles del centro de la ciudad estaban un poco más tranquilas que en otros días. Algunos negocios no abrieron sus puertas el Día de Acción de Gracias, mientras que otros sí, ya sea porque no tuvieron otra opción o porque buscaron aprovechar la fecha.

En la calle Cuatro, donde se ubica Vibes Boutique, una tienda de ropa para salir, los clientes entraban ya sea para comprar su traje para la gran cena con familiares o amigos, o para ver sus ofertas.

La Boutique, operada por Alejandra “Alex” Vargas y Wendy Romero, lleva abierta en la ciudad de Santa Ana por cinco años y durante ese tiempo han atravesado la pandemia, la construcción del OC Street Cart y, recientemente, las redadas migratorias que han afectado sus ventas.

“No ha sido fácil. Hemos tenido que intentar muchas cosas para sacar nuestro negocio adelante, viendo qué nos ayuda a crecer y qué no”, comentó Vargas.

Para negocios como el de ellas, los días festivos del “Día del Pavo”, Navidad y las celebraciones de la Virgen suelen registrar un pequeño aumento en las ventas, ya que muchas chicas acuden a su tienda para comprar sus vestuarios para las festividades e incluso para regalos familiares.

“Nosotros sabemos que muchos ahorita no quieren salir por cómo está la situación y también entendemos que hay mucha gente que a lo mejor no tiene los recursos ahorita para ir de compras como antes”, dijo Romero. “Teníamos todo eso en mente cuando decidimos participar en estas ventas festivas. Es una oportunidad en la que el cliente y nosotros nos ayudamos”.

Alejandra “Alex” Vargas, copropietaria de Vibes Boutique en Santa Ana, atiende a una clienta que llegó a comprar su ropa para el Día de Acción de Gracias. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Este Día de Acción de Gracias y Black Friday, las chicas tienen ofertas con más del 50% de descuento en ciertos artículos de ropa. Afuera de su tienda también hay contenedores de plástico de $10 dólares llenos de suéteres, chaquetas y otras prendas encantadoras; además, hay corsés de estilo mexicano que antes costaban $47 dólares, pero que este fin de semana se pueden conseguir por tan solo $10.

Se estima que a nivel nacional 182.7 millones de consumidores planean realizar compras durante el fin de semana de Acción de Gracias este año, según la encuesta anual publicada por la National Retail Federation y realizada por Prosper Insights & Analytics.

Las jóvenes comerciantes de La Boutique cuentan que también ofrecen ventas en línea para quienes posiblemente no quieran salir, y que mucha gente a veces compra en línea para evitar ir a la tienda. Cuando La Opinión les preguntó si estaban listas para el viernes, respondieron con una sonrisa en la cara.

“Nuestra comunidad es la que nos ha sostenido aquí y los vamos a esperar con brazos abiertos este fin de semana”, concluyó Romero. “Vengan a comprar sus trajes, y a convivir con nosotros”.