Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Fernando Félix Corrales, alias “El Chapo Félix”, identificado por autoridades federales como operador de la célula criminal Fuerzas Especiales Zambada, vinculada con la facción de Los Mayos, también conocida como La Mayiza, del Cártel de Sinaloa.

La captura se realizó en el municipio de Tamazula, Durango, como resultado de trabajos de inteligencia y de un operativo coordinado entre ambas dependencias.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante la intervención también fueron detenidos Marco Antonio Rubio Castro, alias “El Melo”; Javier Robledo Robledo, así como un menor de edad.

Las autoridades informaron que, durante recorridos terrestres, los elementos de seguridad detectaron a varias personas que portaban armas de fuego y equipo táctico sobre una brecha. Al percatarse de la presencia de los efectivos, los individuos intentaron escapar hacia una zona de maleza, pero fueron alcanzados y detenidos metros más adelante.

Para el desarrollo del operativo, la Marina contó con el apoyo de una aeronave que brindó seguridad a las unidades terrestres. Debido a las condiciones geográficas de la zona serrana, los detenidos y los objetos asegurados fueron trasladados por vía aérea.

Resultado de las acciones para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, en Tamazula, Durango, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando “N”, alias “Chapo Félix”, identificado como operador de? pic.twitter.com/fY1TNOUYde — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 26, 2026

Como resultado de la intervención, las fuerzas federales decomisaron cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos útiles de distintos calibres y seis chalecos balísticos.

¿Quién es “El Chapo Félix”?

De acuerdo con información atribuida a fuentes de seguridad, Fernando Félix Corrales es señalado como jefe de seguridad de Manuel de Jesús Noriega Rivas, conocido como “El Meño”, y como colaborador cercano de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

La detención representa otro golpe a la estructura operativa de La Mayiza en la región serrana que conecta Durango y Sinaloa, donde las autoridades federales mantienen acciones de seguridad contra las organizaciones criminales.

La detención de “El Chapo Félix” se registra días después de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, detenido por fuerzas federales en Guasave, Sinaloa.

Ambos operativos se producen en un contexto de confrontación entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, grupos vinculados al Cártel de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad señaló que continuará con las acciones coordinadas en Sinaloa y entidades colindantes para detener a presuntos generadores de violencia y debilitar las capacidades operativas de las organizaciones delictivas.

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