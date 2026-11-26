Un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano e integrantes del Cártel de Los Reyes dejó siete sicarios abatidos y 10 detenidos en la zona fronteriza entre Jalisco y Michoacán, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los hechos ocurrieron durante un operativo realizado en una brecha ubicada entre el municipio de Peribán de Ramos, Michoacán, y Jilotlán de los Dolores, Jalisco, como parte de la operación Erandi, implementada dentro del Plan Michoacán.

De acuerdo con la información oficial, elementos de Fuerzas Especiales y tropas regulares del Ejército realizaban reconocimientos en la zona cuando fueron agredidos con armas de fuego por integrantes de una célula delictiva identificada como parte del Cártel de Los Reyes.

Ante el ataque, los militares repelieron la agresión y lograron controlar la situación, con un saldo de siete presuntos agresores fallecidos y 10 personas detenidas.

#Jalisco| Siete hombres armados murieron y 10 más fueron detenidos tras un enfrentamiento con fuerzas federales que inició en Los Reyes, Michoacán, y terminó en Jilotlán de los Dolores, Jalisco.



La confrontación ocurrió en la comunidad de Villa Doctor Gómez, conocida como El? pic.twitter.com/oRCZNDGHaK — Israel Orozco (@IsraelOroozco) November 26, 2026

La célula criminal era encabezada por Fernando “N”, alias “El Maníaco”, señalado como uno de los mandos de esta organización delictiva.

Incautan arsenal y vehículos

Durante el operativo, las fuerzas federales decomisaron un importante arsenal, integrado por un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora Minimi calibre 5.56 milímetros, además de otras 33 armas de fuego, cargadores y cartuchos de diferentes calibres.

También fueron decomisados una granada de fragmentación y cuatro vehículos.

Según la información de Defensa, el Cártel de Los Reyes es identificado como uno de los principales generadores de violencia en municipios michoacanos como Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Tingüindín, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos.

La estructura de mando de esta organización ya había sufrido golpes durante 2026. El 1 de agosto fue detenido Alfonso “N”, alias “El Poncho” o “Quiringua”, mientras que Luis Enrique “N”, conocido como “El Güicho” o “El R5”, quien habría asumido el liderazgo posteriormente, murió el 30 de agosto durante un enfrentamiento con militares en Tocumbo, Michoacán.

A esta organización se le relaciona con actividades como extorsión a productores de limón y aguacate, narcotráfico, homicidios, secuestros, robo de vehículos y agresiones contra personal militar.

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