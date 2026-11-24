Cinco hombres fueron encontrados sin vida al interior de una camioneta blindada en el municipio de Santa Ana, al norte de Sonora, en un caso que ya es investigado por las autoridades estatales ante la posible relación de las víctimas con el crimen organizado.

El hallazgo ocurrió el 23 de noviembre, luego de que se reportara la presencia de una camioneta sin placas de circulación y con múltiples impactos de arma de fuego.

Al inspeccionar la unidad, elementos de seguridad localizaron los cinco cuerpos, cuyos ocupantes portaban chalecos antibalas. En el lugar también fueron incautados cuatro fusiles de asalto y diversos casquillos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a las víctimas y determinar la procedencia del vehículo.

AVANCE INFORMATIVO



La FGJES investiga hallazgo de cinco hombres sin vida en Santa Ana, en el interior de un vehículo blindado con fusiles de asalto abandonados; estarían vinculados a grupo criminal de la región

Información completa:https://t.co/kKG4QN0E7h pic.twitter.com/l2IG7Wcl2Q — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 23, 2026

Posible relación con “El Ponchis”

Una de las principales líneas de investigación contempla la posible relación de los cinco hombres con la estructura delictiva atribuida a Saúl Francisco “N”, conocido como “El Ponchis”, señalado como líder de Los Salazar.

Este criminal permanece prófugo luego de escapar de una prisión de Hermosillo entre el 4 y el 5 de mayo de 2025.

Tras su fuga, las autoridades estatales incrementaron a un millón de pesos la recompensa para quien proporcione información que permita localizarlo y lograr su recaptura.

Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la identidad de los cinco hombres, reconstruir cómo ocurrieron los hechos y determinar si existe una conexión directa con las organizaciones criminales que operan en el norte de Sonora.

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