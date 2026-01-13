Policía descubre seis cuerpos sin vida y con signos de tortura en Michoacán

El hallazgo de seis hombres asesinados en una zona rural del municipio de Apatzingán reavivó el temor por la violencia que se vive en la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Los cuerpos localizados el lunes presentaban impactos de arma de fuego y signos evidentes de violencia.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que las víctimas permanecen sin identificar. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los cadáveres fueron encontrados a un costado de un camino de terracería, en un área cubierta de maleza, durante un despliegue de seguridad encabezado por la Guardia Civil como parte de un operativo estatal.

El hallazgo ocurrió tras un reporte ciudadano. De acuerdo con el sitio N+, en el lugar había casquillos percutidos y municiones calibre 7.62, lo que refuerza la línea de investigación relacionada con una ejecución múltiple.

Las autoridades indicaron que todas las víctimas son hombres y que, de manera preliminar, se investiga si entre ellos habría al menos dos menores de edad.

El hallazgo detonó protestas ciudadanas y bloqueos carreteros en distintos tramos de la región. Familiares de seis personas reportadas como desaparecidas previamente en el municipio vecino de Buenavista Tomatlán impidieron el paso en diversas vías.

La región de Tierra Caliente se ha convertido en uno de los principales focos de violencia del país debido a la disputa entre dos alianzas de cárteles del narcotráfico que buscan el control territorial y de las rutas ilícitas.

Por un lado, operan el Cártel de Tepalcatepec, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Los Reyes; por el otro, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con Los Viagras, Los Blancos de Troya y el grupo de Acahuato.

Desde finales de 2024, esta confrontación ha derivado en enfrentamientos armados recurrentes, particularmente entre células del CJNG, Los Viagras y Los Caballeros Templarios.

La escalada de violencia ha tenido consecuencias directas para la población civil, con desplazamientos forzados, ataques con explosivos y una afectación sostenida a la economía local y a las actividades cotidianas en comunidades rurales.

