El esposo de la senadora republicana Deb Fischer, de Nebraska, murió por suicidio, confirmó este viernes la oficina de la legisladora, luego de que una investigación más exhaustiva modificara la versión inicial sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Bruce Fischer murió el domingo 22 de noviembre. En un primer comunicado, difundido el lunes, la senadora había informado que su esposo había fallecido “en paz, mientras hacía lo que más le gustaba: pasar tiempo al aire libre”.

Sin embargo, cuatro días después, su equipo publicó una nueva declaración para aclarar lo ocurrido.

“Inicialmente, se creyó que Bruce había fallecido en paz en su casa. Tras una investigación más exhaustiva, se supo que Bruce decidió quitarse la vida”, señaló un portavoz de la oficina de Fischer en un comunicado publicado en X.

La familia agradeció las muestras de condolencia recibidas y pidió comprensión durante este periodo de duelo. También indicó que no proporcionaría más detalles sobre lo sucedido.

?SAD NEWS?



Senator Deb Fischer’s husband, Bruce, committed suicide, according to her office.



"Initially, it was believed that Bruce passed peacefully at home. Upon further investigation, it was learned that Bruce chose to end his life. The family is deeply grateful for the? pic.twitter.com/Iri65mofeK — Breanna Morello (@BreannaMorello) November 27, 2026

Una historia de 54 años juntos

Bruce y Deb Fischer estuvieron casados durante 54 años. Se conocieron mientras ella estudiaba en la Universidad de Nebraska-Lincoln y, después de contraer matrimonio, se instalaron en el rancho familiar ubicado cerca de Valentine, Nebraska.

Allí criaron a sus tres hijos y construyeron una vida ligada a la actividad ganadera.

Cuando anunció inicialmente su fallecimiento, la senadora recordó a su esposo como “mi compañero de vida, mi mayor fuente de fortaleza y el corazón de nuestra familia”.

También destacó su bondad, integridad y fortaleza, cualidades que, aseguró, dejaron una huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Statement from Senator Deb Fischer: pic.twitter.com/SINRVFnTab — Senator Deb Fischer (@SenatorFischer) November 23, 2026

Quién es la senadora Deb Fischer

Deb Fischer tiene 75 años y representa a Nebraska en el Senado de Estados Unidos desde 2013. Es integrante del Partido Republicano y ha mantenido una trayectoria política vinculada a ese estado.

Por ahora, su oficina confirmó que no habrá más declaraciones sobre la muerte de Bruce Fischer.

La familia atraviesa el duelo y ha solicitado respeto a su privacidad.

Busque ayuda / Revise información en: Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis

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