Muere Barney Frank, pionero LGBTQ y figura clave del liberalismo, a los 86 años

Barney Frank, uno de los congresistas más influyentes y reconocidos del Partido Demócrata en las últimas décadas, falleció a los 86 años tras permanecer en cuidados paliativos en su casa de Maine. La noticia fue confirmada por su hermana, Doris Breay, en declaraciones retomadas por NBC.

El exlegislador representó al sur de Massachusetts durante más de 30 años en la Cámara de Representantes y dejó una huella profunda tanto en la política económica estadounidense como en la lucha por los derechos LGBTQ.

Frank fue uno de los primeros miembros del Congreso en declararse abiertamente gay y se convirtió en un referente para generaciones posteriores de políticos LGBTQ en el país. Además, fue pieza clave en la aprobación de la Ley Dodd-Frank, la histórica reforma financiera impulsada tras la crisis económica de 2008 para aumentar la supervisión sobre Wall Street.

“Era un verdadero mentor para muchos de nosotros aquí”, dijo la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en declaraciones citadas por el medio antes citado.

Nancy Pelosi lamentó la muerte de Barney Frank. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Un pionero en la lucha por los derechos LGBTQ

Nacido en Nueva Jersey en 1940 y graduado de Harvard, Barney Frank inició su carrera política en Massachusetts antes de llegar al Congreso en 1980. Durante años se consolidó como una de las voces liberales más visibles en Washington, defendiendo el derecho al aborto, leyes antidiscriminación y políticas de vivienda asequible.

En 1987 hizo historia al declararse abiertamente gay mientras aún ocupaba un cargo federal, en una época en la que muy pocos políticos estadounidenses hablaban públicamente de su orientación sexual.

“Si me preguntan directamente si soy gay, la respuesta es sí. ¿Y qué?”, declaró entonces al Boston Globe, en una frase que terminó convirtiéndose en símbolo de una nueva etapa para la representación LGBTQ en la política estadounidense.

Décadas más tarde, en 2012, se convirtió en el primer miembro del Congreso en casarse legalmente con una persona del mismo sexo mientras seguía en funciones. Contrajo matrimonio con Jim Ready, su pareja de muchos años.

En una entrevista reciente al medio citado, Frank reflexionó sobre el impacto de salir del clóset públicamente.

“Creo que la clave del enorme progreso contra los prejuicios antigay fue que la gente comenzó a conocernos de verdad”, afirmó.

Barney Frank inició su carrera política en Massachusetts. Foto: RON EDMONDS / AP

Su legado político y financiero

Aunque Barney Frank será recordado por su activismo y defensa de la comunidad LGBTQ, también desempeñó un papel central durante uno de los momentos económicos más complejos del país.

Como presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, lideró parte de las negociaciones posteriores al colapso financiero de 2008. Junto al senador Christopher Dodd impulsó la Ley Dodd-Frank, diseñada para endurecer regulaciones sobre bancos y grandes corporaciones financieras.

Incluso años después de retirarse del Congreso, seguía defendiendo la reforma financiera como uno de sus mayores logros políticos.

“Estoy muy orgulloso de la Ley Dodd-Frank”, declaró recientemente a Politico.

Frank también era conocido por su estilo directo, irónico y combativo. Sus intervenciones en audiencias del Congreso y entrevistas frecuentemente se volvían virales antes incluso de la era de redes sociales.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de polémicas. En 1990 fue reprendido por la Cámara tras un escándalo relacionado con un exasistente, aunque logró mantenerse políticamente fuerte y ganó cómodamente la reelección.

En sus últimos años, Barney Frank continuó participando en debates políticos y defendiendo la democracia estadounidense, incluso mientras criticaba a sectores de la izquierda progresista.

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