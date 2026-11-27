El mediocampista mexicano Gilberto Mora continúa confirmando por qué es considerado una de las máximas joyas del fútbol mundial en la actualidad y que en el entorno del fútbol de la Liga MX y de la selección de México existen grandes ilusiones.

Un prestigioso estudio publicado por el Observatorio de Fútbol del CIES colocó al talentoso jugador de los Xolos de Tijuana dentro de los cinco mejores futbolistas adolescentes del planeta fuera de las grandes ligas europeas.

GILBERTO MORA, TOP 5 EN EXPERIENCIA RELATIVA????



??El Observatorio de Futbol del CIES ubicó a Gilberto Mora (Xolos) en el quinto puesto del índice de experiencia relativa, clasificación que mide a los adolescentes FUERA de las CINCO GRANDES LIGAS europeas a partir de sus? pic.twitter.com/xeU2NMcYwE — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 27, 2026

La joven estrella del cuadro fronterizo se ubica exactamente en el quinto peldaño del índice de experiencia relativa, listado que evalúa el rodaje acumulado por promesas menores de edad.

Para elaborar esta clasificación, el organismo internacional analiza tanto los minutos disputados durante el año dos mil veintiséis como el nivel competitivo exhibido frente a rivales de su misma edad y posición.

Con una destacada calificación de tres punto sesenta y siete puntos, el internacional azteca reafirma su impacto inmediato en el máximo circuito de la Liga MX y con la Selección Mexicana.

Este reconocimiento respalda el seguimiento constante que distintos clubes importantes del viejo continente mantienen sobre su proyección deportiva tras haber cumplido la mayoría de edad.

Los cuatro talentos que superan al futbolista mexicano

En todo el planeta fuera de las cinco ligas de élite de Europa, únicamente cuatro futbolistas jóvenes lograron registrar una puntuación superior a la del elemento tijuanense.

En el cuarto escalón aparece el defensor argentino Ignacio Ovando, perteneciente a Rosario Central, quien superó por apenas una centésima al azteca al sumar tres punto sesenta y ocho unidades.

El tercer lugar del podio mundial quedó en manos del mediocampista austriaco Luca Weinhandl, elemento del Sturm Graz que alcanzó una valoración de tres punto setenta y tres.

Por su parte, la segunda posición pertenece a la otra gran figura juvenil de la Concacaf, el estadounidense Cavan Sullivan del Philadelphia Union, quien cosechó tres punto ochenta puntos.

El único juvenil que logró imponerse en la cima de este exigente listado internacional fue el serbio Vasilije Kostov, joya del Estrella Roja de Belgrado que lideró con tres punto ochenta y dos unidades.

1. ?? Vasilije Kostov ? Estrella Roja

2. ?? Cavan Sullivan ? Philadelphia Union

3. ?? Luca Weinhandl ? Sturm Graz

4. ?? Ignacio Ovando ? Rosario Central

5. ?? Gilberto Mora ? Xolos de Tijuana

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Por: @OmarAlvS

?Instagram: xolos — Somos La Reta ?? (@SomosLaReta) November 27, 2026

Las promesas europeas que quedaron debajo de Mora

El mérito de Gilberto Mora cobra mayor relevancia al observar la calidad de canteranos internacionales que quedaron igualados o por debajo de su registro.

El mexicano empató en puntuación con el belga Jorthy Mokio del Ajax de Ámsterdam, pero superó en los criterios de desempate al islandés Viktor Dadason del Copenhague y al arquero Lucca Brughmans del Genk.

Orgullo mexicano: Gilberto Mora se coloca entre los cinco jóvenes talentos más destacados del mundo



El futbolista mexicano Gilberto Mora continúa llamando la atención a nivel internacional tras ocupar el cuarto lugar en el ranking de experiencia relativa de jugadores menores de? pic.twitter.com/qrMr80izsK — El Mitotero (@elmitoteromx) November 27, 2026

Asimismo, el talentoso futbolista de Tijuana dejó atrás al mediocampista estadounidense Adri Mehmeti de los Red Bulls de Nueva York y al zaguero ruso Kirill Danilov del CSKA de Moscú.

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