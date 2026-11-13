Gilberto Mora habría recibido el voto de confianza como el 10 de México por encima de Alexis Vega

En el campamento de la selección mexicana, todo apunta a que el técnico Rafael Márquez no tiene la menor duda de que el futuro ofensivo del equipo recae en los botines de Gilberto Mora, motivo por el cual trascendió de manera extraoficial que el talentoso futbolista de los Xolos de Tijuana será ratificado como el dueño absoluto de la emblemática camiseta número diez durante todo este proceso rumbo a la siguiente Copa del Mundo de la FIFA.

Durante las últimas horas creció la incertidumbre entre la afición sobre si el joven chiapaneco conservaría ese histórico dorsal o si el cuerpo técnico decidiría devolvérselo a Alexis Vega, atacante del Toluca que regresó a la convocatoria nacional tras quedar fuera en la primera lista, pero cuyo rendimiento con la playera verde ha dejado mucho que desear, al grado de pasar completamente desapercibido en la pasada justa mundialista celebrada en casa.

ÚLTIMA HORA ?



Gilberto Mora es nombrado el 10 de México y fue gracias a Alexis Vega ????https://t.co/HE0cO5o1Yo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 13, 2026

Por el contrario, el mediocampista nacido en Tuxtla Gutiérrez irrumpió con una personalidad inusitada en el máximo escenario futbolístico luego de utilizar el número 19, convirtiéndose en la auténtica revelación del combinado nacional tras adueñarse de la titularidad, pedir la pelota en los momentos de mayor presión y demostrar un descaro ofensivo que contrastó con la apatía de los elementos más experimentados dentro del terreno de juego.

Esa destacada actuación mundialista terminó por convencer al estratega michoacano de entregarle la estafeta como el verdadero conductor de los hilos del Tricolor, debutando finalmente con el 10 en la espalda el pasado 26 de septiembre frente a Colombia en una noche redonda donde además marcó su primer gol internacional, confirmando que tiene los argumentos futbolísticos suficientes para cargar con el peso histórico de esa camiseta.

La decisión de mantener al juvenil de 18 años con ese número promete generar un fuerte sacudón al interior del vestidor mexicano, pues Alexis Vega había sido el propietario habitual de dicha elástica desde el ciclo olímpico de 2020 y la portó tanto en Qatar 2022 como en el Mundial de 2026, situación que incluso provocó el enfado del jugador escarlata hace unas semanas cuando amagó con retirarse del combinado nacional al verse relegado.

?? ¡MORITA SEGUIRÁ CON LA 10! ?



De acuerdo con Futbol Picante, aunque Alexis Vega está de regreso en la Selección Mexicana, el dorsal número 10 seguirá perteneciendo a Gilberto Mora durante el partido ante Jamaica y en las próximas convocatorias. ? pic.twitter.com/3Vuz7ILXkL — CRACKS MX (@mx_cracks) November 13, 2026

De acuerdo con los reportes que rodean la concentración mexicana para los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica, el cuerpo técnico se mantendrá firme en su postura de respaldar a su nueva joya futbolística para la eliminatoria caribeña, dejando en el aire cuál será el dorsal que finalmente le asignarán a Vega en esta segunda oportunidad que recibe dentro del nuevo ciclo.

Seguir leyendo:

– Una leyenda de Brasil vaticina un futuro brillante para Gilberto Mora en Europa

-Gilberto Mora no pudo frotar la lámpara y terminó abucheado en la derrota de Xolos ante Necaxa

-Gilberto Mora sigue robando cámara, mientras aseguran que ya está casi en el Arsenal FC











