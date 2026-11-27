El secuestro de Anyi Jácome terminó con un desenlace fatal. Después de permanecer 101 días en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mujer fue encontrada sin vida en una zona rural del municipio de Ábrego, en Norte de Santander.

De acuerdo con la información publicada por medios nacionales, campesinos que transitaban por el sector encontraron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades. Posteriormente, sus familiares acudieron al lugar y realizaron el reconocimiento.

Según informó El Colombiano, la mujer presentaba dos impactos de arma de fuego en el pecho. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

¿Quién era Anyi Jácome y cómo ocurrió su secuestro?

Anyi Jácome era madre de una niña de cuatro años. Sus familiares la describían como una mujer trabajadora, dedicada a su hija y a sacar adelante a su familia.

La joven fue secuestrada a mediados de agosto de 2026, cuando se desplazaba desde el sector de Acolsure, en Ocaña, hacia Cúcuta. Viajaba en un vehículo Chevrolet Spark GT rojo junto a tres integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional.

ATENCIÓN. Hallan sin vida a Anyi

Jácome, 27 años, joven secuestrada en agosto por el ELN en Norte de Santander, junto a 3 agentes de la Dijín.

Su cuerpo apareció con impactos de bala en la vía Ocaña-Cúcuta.

Al justificar este atroz crimen, el ELN la acusó de ser informante de las? pic.twitter.com/Y6npwwpm7j — ChivasYCrónicas (@ChivasYCronicas) November 26, 2026

Posteriormente, el Frente de Guerra Nororiental del ELN se atribuyó la retención de las cuatro personas y confirmó que permanecían bajo su poder.

Los tres uniformados secuestrados fueron identificados como el mayor Fredy Alexis Russi González, la oficial Érika Tatiana Monroy Hurtado y el oficial Edinson Yesid Medina Traslaviña.

Durante el cautiverio, el ELN realizó señalamientos sobre presuntos vínculos de Jácome con integrantes de las disidencias de las Farc. Sin embargo, sus familiares rechazaron esas versiones y aseguraron que la joven no pertenecía a ninguna organización armada ilegal.

En septiembre, sus allegados hicieron un llamado público para que respetaran su vida y permitieran su regreso a casa. Durante más de tres meses mantuvieron la esperanza de encontrarla con vida.

El presidente Abelardo De La Espriella manifestó sus condolencias a la familia y anunció que ordenó a la cúpula militar y policial desplegar sus capacidades en el Catatumbo y el resto de Norte de Santander para perseguir a los responsables del crimen.

El mandatario también exigió al ELN la liberación de los tres uniformados.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen, continúa la incertidumbre sobre el paradero y las condiciones de los tres policías que permanecen secuestrados.

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