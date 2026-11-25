Un operativo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia permitió rescatar con vida a todas las personas que permanecían retenidas en un supermercado de la cadena Éxito, ubicado en Cartagena, luego de más de 17 horas de tensión.

De acuerdo con información publicada por medios locales, los hechos comenzaron durante la mañana del martes 24 de noviembre, cuando varios hombres armados y encapuchados intentaron asaltar un vehículo transportador de valores.

Al verse sorprendidos, los delincuentes ingresaron al establecimiento comercial y se atrincheraron en su interior, donde retuvieron a cerca de 30 personas, entre empleados y clientes.

La situación provocó un amplio despliegue de seguridad en los alrededores del supermercado, con elementos de la Policía, fuerzas militares y unidades especiales, mientras se desarrollaban las negociaciones para conseguir la liberación de los rehenes.

Durante el transcurso del día, algunas de las personas retenidas fueron liberadas; sin embargo, un grupo permaneció dentro del establecimiento hasta la intervención de las autoridades.

Operativo durante la madrugada

La crisis concluyó aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del miércoles 25 de noviembre, cuando elementos de las fuerzas de seguridad ingresaron al supermercado para recuperar el control del inmueble y liberar a quienes todavía permanecían cautivos.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó que todas las personas fueron rescatadas con vida. Asimismo, informó que uno de los presuntos responsables murió durante el operativo, mientras que otros cuatro fueron capturados.

¡Que viva nuestra Fuerza Pública!



¡Que viva Colombia!



¡Que viva Cristo Rey!



¡Firme por la Patria!



(A.D.L.E) ?? ? pic.twitter.com/1aPBlfuGqI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

El mandatario señaló que antes de la intervención se ofreció a los responsables la posibilidad de entregarse y liberar a los rehenes, pero rechazaron la propuesta, por lo que se autorizó el ingreso de las fuerzas especiales.

Más de 17 horas de incertidumbre

La toma del supermercado generó momentos de angustia entre familiares de trabajadores y clientes, quienes permanecieron en las inmediaciones del establecimiento a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

Las autoridades mantuvieron acordonada la zona durante varias horas y desplegaron un dispositivo de seguridad para evitar que la situación se agravara.

Con el rescate de todas las personas retenidas, las autoridades dieron por concluida la emergencia, mientras los cuatro detenidos quedaron a disposición de las instancias correspondientes para enfrentar las investigaciones y posibles cargos relacionados con el secuestro extorsivo.

El caso comenzó como un presunto intento de robo a un vehículo de valores y terminó convirtiéndose en una toma de rehenes que mantuvo en alerta a Cartagena durante buena parte del martes y la madrugada del miércoles.

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