“Nos golpearon y nos quitaron todo”: Influencer colombiana Valeria Roa sufrió un secuestro exprés

La influencer Valeria Roa volvió a poner en el centro del debate la inseguridad en Bogotá tras relatar dos episodios distintos que vivió recientemente y que, según sus seguidores, reflejan una problemática cada vez más frecuente en la capital: desde el aumento de los paseos millonarios hasta los robos nocturnos en barrios residenciales.

Roa, reconocida por su contenido de humor en redes sociales, denunció a través de su cuenta de TikTok @valeriaroam7 que fue víctima de un paseo millonario luego de salir de un concierto. El hecho ocurrió hace cerca de una semana, cuando, tras quedarse sin batería en el celular, decidió junto a una amiga tomar un taxi en la vía pública cerca del estadio El Campín.

De acuerdo con su testimonio, minutos después de iniciar el trayecto, varios hombres subieron al vehículo y las atacaron de manera simultánea. Les cubrieron los ojos, las golpearon y les quitaron todas sus pertenencias, incluidos zapatos y prendas de vestir. Al notar que los celulares estaban descargados, los agresores exigieron cargadores, contraseñas de aplicaciones bancarias y acceso a información personal, mientras las amenazaban y las agredían físicamente.

La creadora de contenido aseguró que durante el recorrido los delincuentes usaron como pretexto una supuesta requisa para cometer tocamientos indebidos y que uno de ellos incluso la besó, advirtiéndole que cooperara para evitar consecuencias mayores.

El trayecto, que estimó en unos 30 minutos, terminó cuando ambas fueron abandonadas en una calle, descalzas y bajo la amenaza de no mirar atrás. “Fue una experiencia traumática, un camino eterno en el que uno piensa que puede ser el final”, afirmó.

Tras el asalto, Roa buscó ayuda de la Policía, pero cuestionó la respuesta que recibió. Según relató, una agente le indicó que poco podía hacer, mientras que un mayor le comentó que habían tenido suerte, pues en esa zona suelen asesinar a las víctimas, sin que se les ofreciera mayor acompañamiento o claridad sobre la investigación.

El video generó una fuerte reacción en redes sociales, donde decenas de usuarios compartieron relatos similares ocurridos en circunstancias casi idénticas, especialmente después de conciertos y durante la noche. Algunos recomendaron optar por servicios de transporte por aplicación y otros sugirieron buscar apoyo psicológico para afrontar el impacto del ataque.

Valeria Roa ya había pasado por otro hecho relacionado con la inseguridad. En la madrugada, mientras grababa videos para sus redes sociales, comenzó a escuchar ruidos extraños en el exterior de su vivienda. Entre el miedo y la confusión, decidió asomarse por la ventana y descubrió a dos hombres intentando robar cables del tendido eléctrico.

Aunque reconoció que estaba temblando y que nunca había vivido una situación similar, Roa reaccionó gritando y advirtiendo que ya había llamado a la Policía, lo que llevó a los presuntos ladrones a huir del lugar. Más tarde, relató el episodio con algo de humor y dejó un mensaje a sus vecinos, señalando que había evitado un robo casi por casualidad, simplemente por estar despierta a las dos de la mañana.

Los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos aplaudieron su valentía, otros le recordaron que este tipo de situaciones representan un riesgo y reflejan un entorno en el que los ciudadanos se sienten obligados a enfrentar la delincuencia por cuenta propia.

