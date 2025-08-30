Encuentran sin vida a niña colombiana que desapareció en su colegio 18 días antes

Una tragedia se registró recientemente en Colombia, específicamente en Cajicá, Cundinamarca, luego de hallar sin vida a Valeria Afanador, la niña desaparecida hace 18 días en su colegio. El descubrimiento fue realizado por un campesino en una zona contigua al río Frío tras una intensa búsqueda que mantuvo en vilo al país.

Con “profunda tristeza y dolor de padre”, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria, quien desapareció en las inmediaciones de su colegio ubicado en el municipio de Cajicá.

La menor, que tenía Síndrome de Down, fue encontrada vistiendo el uniforme característico de su institución educativa y a solo 300 metros de la misma, un sector que, según las autoridades, ya había sido inspeccionado en múltiples ocasiones sin resultados previos.

Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció hace un poco más de dos semanas en Cajicá, Cundinamarca, fue encontrada sin vida en la tarde de este viernes 29 de agosto. Según los bomberos, el lugar donde ubicaron a la niña había sido inspeccionado en varias ocasiones.… pic.twitter.com/U1CGp41PNL — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 30, 2025

El gobernador de Cundinamarca y el abogado de la familia sugieren que el cadáver no estuvo allí durante todo el tiempo de búsqueda, lo que apunta a un posible crimen, señala el diario El Universo.

“En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, declaró el gobernador Rey a través de la red social X.

Esta declaración genera dudas sobre las circunstancias de la muerte y abre la puerta a la investigación de un posible acto criminal.

Investigación

El abogado de la familia, Julián Quintana, fue contundente al afirmar que se trata de un “atroz crimen” y exigir justicia. En declaraciones a Noticias Caracol, Quintana acusó al colegio de incurrir en “omisiones gravísimas” al no garantizar la seguridad de la menor.

“La niña nunca fue supervisada, el colegio no emitió garantías de seguridad”, aseguró. También denunció que la institución habría manipulado la escena al rellenar con cemento los huecos en la reja por donde Valeria habría salido.

Anunció que emprenderán acciones legales contra el Gimnasio Campestre Los Laureles para que se profundice en la responsabilidad de todos sus empleados.

Según El Tiempo, las líneas de investigación que se mantienen abiertas son: la responsabilidad directa del colegio por sus omisiones y la posibilidad de un rapto por un tercero, respaldada por videos donde se observa a la menor respondiendo a una llamada.

Pronunciamiento del Colegio

El Gimnasio Campestre Los Laureles emitió un comunicado expresando que su “corazón está herido” y manifestó su solidaridad con la familia. La institución se comprometió a acompañarlos en la búsqueda de la verdad.

La confirmación oficial de la identidad y la determinación de las causas y posibles signos de violencia de la muerte estarán a cargo de Medicina Legal, cuyos resultados se esperan en los próximos días para comenzar a esclarecer este trágico caso que enluta a Colombia.

