La madrugada del viernes se convirtió en una jornada de emergencia en el sur de Los Ángeles, donde varios incendios destruyeron automóviles y alcanzaron autobuses escolares. La Policía busca al responsable de estos hechos, aunque todavía no ha confirmado si todos los incidentes forman parte de una misma serie de ataques.

De acuerdo con Los Angeles Times, al menos ocho automóviles, entre ellos varias camionetas y una autocaravana, fueron incendiados en distintos puntos de la zona.

La situación también alcanzó a vehículos destinados al transporte escolar. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que cinco autobuses escolares resultaron afectados por las llamas cerca de la calle 14 y San Pedro Street.

Incendios en varios puntos del sur de LA

Los reportes de emergencia comenzaron durante la madrugada y se extendieron a diferentes ubicaciones, entre ellas las calles 23, 48 y 51. Los bomberos solicitaron apoyo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para atender los incidentes.

La policía busca al responsable

Hasta el momento, las autoridades no cuentan con una descripción del sospechoso ni han informado sobre personas detenidas.

Tampoco se han reportado heridos. Los investigadores trabajan para establecer si los incendios fueron provocados por una misma persona o si se trata de hechos independientes.

La investigación continúa mientras las autoridades intentan determinar quién está detrás de los incendios y qué motivó los ataques.

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