La Fiscalía del Condado de Los Ángeles decidió no presentar cargos contra Andrés López, el agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que disparó y mató a Yong Yang, un hombre de 40 años que atravesaba una crisis de salud mental dentro del apartamento de sus padres en Koreatown.

La decisión ha provocado indignación entre los familiares de Yang, quienes sostienen que su muerte pudo evitarse si los policías hubieran agotado otras alternativas antes de recurrir a sus armas.

De acuerdo con un reporte de Los Angeles Times, la fiscalía determinó que no existían pruebas suficientes para demostrar una conducta criminal. Su argumento es que López creyó razonablemente que su vida estaba en peligro cuando disparó tres veces contra Yang, quien tenía un cuchillo de cocina y no obedeció las órdenes de soltarlo.

We're out here in Koreatown at the rally for Yong Yang, a young man who was experiencing a mental health crisis who was murdered by the LAPD. pic.twitter.com/ZcsI8irfbb — People's City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) June 2, 2024

La familia acusa a las autoridades

La resolución representa un nuevo golpe para los padres de Yang, quienes mantienen dos demandas contra la ciudad de Los Ángeles, una en tribunales federales y otra en el condado.

Min Yang, padre de la víctima, expresó su profunda decepción con la oficina del fiscal Nathan Hochman y cuestionó la investigación que permitió exonerar penalmente al agente.

Según el diario, el padre acusó a la fiscalía de reproducir prácticamente palabra por palabra partes de la investigación interna del propio LAPD, en lugar de examinar de manera independiente lo ocurrido.

La familia también rechaza que Yong Yang fuera considerado una persona violenta y cuestiona que tuviera un diagnóstico de esquizofrenia. Además, sostiene que el especialista en salud mental que acudió al domicilio apenas habló unos minutos con él antes de solicitar apoyo policial.

Los padres insisten en que existían otras opciones para controlar la situación, incluidas armas menos letales y estrategias de intervención especializadas.

No community is safe from the LAPD pic.twitter.com/eulFHsXO9U — People's City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) June 2, 2024

Tres disparos en menos de dos segundos

El incidente ocurrió en mayo de 2024, cuando la madre de Yang solicitó ayuda al equipo de respuesta psiquiátrica de emergencia del condado.

El especialista que llegó al apartamento pidió la intervención de la policía al considerar que el comportamiento del hombre se había vuelto demasiado agresivo.

Los agentes intentaron comunicarse con Yang, quien permanecía encerrado en el departamento. También explicaron a su padre las alternativas disponibles, entre ellas la posibilidad de trasladarlo a un centro psiquiátrico durante 72 horas.

Sin embargo, después de solicitar refuerzos y una ambulancia, los policías decidieron ingresar a la vivienda.

Al abrir la puerta, encontraron a Yang con un cuchillo de cocina. El hombre comenzó a caminar hacia los agentes y, pese a las órdenes de soltar el arma, López disparó tres veces en menos de dos segundos.

Las imágenes de las cámaras corporales, difundidas posteriormente, documentaron el encuentro.

One of 16 people killed by LAPD in 2024 so far.https://t.co/MqD4LdgGyP pic.twitter.com/dvcmMPdjCZ — IncarcerNation.com (@IncarcerNation) June 2, 2024

El LAPD vuelve a estar bajo presión

Aunque la Comisión de Policía determinó que el uso de fuerza letal estuvo justificado, también cuestionó las tácticas empleadas por los agentes antes del tiroteo y concluyó que algunas incumplieron las normas internas.

Por ahora, López no enfrentará cargos penales, aunque todavía podría recibir medidas disciplinarias.

Según el diario citado, el fiscal Nathan Hochman defendió la actuación policial y aseguró que, pese a lo trágico del desenlace, no podía demostrar que se hubiera cometido un delito más allá de toda duda razonable.

Pero para los padres de Yong Yang, la pregunta sigue siendo si realmente se hizo todo lo posible para evitar que su hijo terminara muerto dentro de su propia casa.

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