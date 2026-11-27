Trump destinó más de $81 millones de dólares enviando a 849 inmigrantes a Guantánamo en lugar de 30 mil
Enviar a inmigrantes detenidos por ICE a Guantánamo ha significado un desembolso de más de 81 millones de dólares, pero sólo se tienen registrados 849 casos
Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG), entidad de supervisión y control encargada de prevenir y detectar el fraude, el despilfarro, el abuso y la mala gestión, descubrió que la actual administración federal destinó más de 81 millones de dólares para enviar y mantener detenidos a inmigrantes en la base militar de Guantánamo, en Cuba.
El punto controversial es que inicialmente se proyectó trasladar a dicha instalación a 30,000 extranjeros carentes de estatus legal detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero en el transcurso de los meses sólo fueron enviados 849, una cantidad completamente desproporcionada con respecto a la elevada suma de dinero gastada por el gobierno federal.
A esto debe sumarse que, hasta septiembre de este año, en Guantánamo únicamente había registrados ocho inmigrantes detenidos en un espacio con capacidad máxima para albergar a 399.
En el reporte también se menciona que el tiempo promedio de las estancias de los extranjeros detenidos rondaba en siete días y después había que trasladarlos de vuelta a Estados Unidos, lo cual implicó un elevado gasto destinado a vuelos.
En términos más precisos, se menciona que, de los 849 detenidos temporalmente en la isla caribeña, 632 terminaron deportados; en tanto que 209 fueron transferidos a otros centros y los restantes permanecen en el sitio a la espera de conocer su destino.
Durante el último trimestre, se reportó un gasto superior a $2.5 millones de dólares destinados a cubrir la estancia de los inmigrantes detenidos en la base militar señalada, esto sin tomar en cuenta el dinero adicional requerido para pagarle al personal encargado de vigilar y atender las necesidades de los extranjeros, así como para cubrir el gasto generado por transporte aéreo y para atender otras operaciones.
Una vez que se produzca el cambio de liderazgo tanto en la Cámara de Representantes y como en el Senado, a partir del año entrante, quizá tenderá a cambiar la asignación de recursos destinados a cumplir con la política migratoria de la actual administración federal.
Por el momento, se filtró información señalando que las instalaciones de Guantánamo podrían ser utilizadas para detener a migrantes cubanos tras una eventual intervención militar estadounidense en la isla.
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