Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG), entidad de supervisión y control encargada de prevenir y detectar el fraude, el despilfarro, el abuso y la mala gestión, descubrió que la actual administración federal destinó más de 81 millones de dólares para enviar y mantener detenidos a inmigrantes en la base militar de Guantánamo, en Cuba.

El punto controversial es que inicialmente se proyectó trasladar a dicha instalación a 30,000 extranjeros carentes de estatus legal detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero en el transcurso de los meses sólo fueron enviados 849, una cantidad completamente desproporcionada con respecto a la elevada suma de dinero gastada por el gobierno federal.

A esto debe sumarse que, hasta septiembre de este año, en Guantánamo únicamente había registrados ocho inmigrantes detenidos en un espacio con capacidad máxima para albergar a 399.

En el reporte también se menciona que el tiempo promedio de las estancias de los extranjeros detenidos rondaba en siete días y después había que trasladarlos de vuelta a Estados Unidos, lo cual implicó un elevado gasto destinado a vuelos.

ICE Air Operations transported 177 Venezuelan illegal aliens from Guantanamo Bay to Honduras today for pickup by the Venezuelan government, which returned them to their home country. pic.twitter.com/lzl0F4Ieln — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 20, 2025

En términos más precisos, se menciona que, de los 849 detenidos temporalmente en la isla caribeña, 632 terminaron deportados; en tanto que 209 fueron transferidos a otros centros y los restantes permanecen en el sitio a la espera de conocer su destino.

Durante el último trimestre, se reportó un gasto superior a $2.5 millones de dólares destinados a cubrir la estancia de los inmigrantes detenidos en la base militar señalada, esto sin tomar en cuenta el dinero adicional requerido para pagarle al personal encargado de vigilar y atender las necesidades de los extranjeros, así como para cubrir el gasto generado por transporte aéreo y para atender otras operaciones.

Una vez que se produzca el cambio de liderazgo tanto en la Cámara de Representantes y como en el Senado, a partir del año entrante, quizá tenderá a cambiar la asignación de recursos destinados a cumplir con la política migratoria de la actual administración federal.

Por el momento, se filtró información señalando que las instalaciones de Guantánamo podrían ser utilizadas para detener a migrantes cubanos tras una eventual intervención militar estadounidense en la isla.

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