ICE deja sin acceso a abogados a inmigrantes al enviarlos a Guantánamo, ahora enfrenta demanda

Varias organizaciones civiles que defienden a inmigrantes indocumentados presentaron una demanda contra la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por enviar a no ciudadanos a la Bahía de Guantánamo, sin permitirles un acceso a un abogado, tras una decisión del gobierno del presidente Donald Trump.

“Al enviar a los inmigrantes a una isla remota, aislados de sus abogados, familiares y del resto del mundo, la Administración Trump está enviando su señal más clara, hasta ahora, de que el estado de derecho no significa nada para ella”, dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). “Ahora corresponderá a los tribunales garantizar que los inmigrantes no puedan ser encerrados en islas alejadas de la costa”.

La demanda ante la Corte de Distrito en Washington, D.C. exige a la Administración Trump acceso a los inmigrantes enviados a Guantánamo por ICE, para que tengan una defensa justa.

Los grupos que iniciaron la batalla legal son ACLU, el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) y la ACLU del Distrito de Columbia, que presentaron el recurso legal en nombre de varios demandantes, incluida la hermana de uno de los hombres detenidos en Guantánamo, así como cuatro proveedores de servicios legales (Las Americas Immigrant Advocacy Center, Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), American Gateways y Americans for Immigrant Justice) que buscan reunirse con las personas detenidas para brindarles asistencia legal.