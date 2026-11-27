Las autoridades continúan buscando a una reclusa embarazada después de su fuga mientras era trasladada de una cita médica prenatal el miércoles 25 de noviembre.

En un comunicado publicado en Facebook, el Departamento Correccional de Nuevo México informó que Rebecca Taylor, de 26 años, escapó mientras los agentes la trasladaban desde Albuquerque, Nuevo México, de regreso al Centro Correccional del Oeste de Nuevo México en Grants.

“Durante el traslado, Taylor logró tomar el control del vehículo y huir”, indicó el departamento.

La fuga ocurrió poco después de las 11:30 a. m., hora local, cuando el equipo de tres agentes hizo una parada en un restaurante Whataburger en la calle 98 NW de Albuquerque, según informó KOAT.

Durante la parada, el conductor salió del vehículo y Taylor, quien no llevaba puesto el cinturón de seguridad debido a su embarazo, se desabrochó el cinturón, se sentó al volante y se dio a la fuga, según el medio de comunicación, que citó a las autoridades.

Otra reclusa que se encontraba en el vehículo logró salir, pero fue detenida, según KOAT.

Posteriormente, las autoridades localizaron el vehículo de transporte Dodge Journey mediante GPS cerca de Crestview Drive SW en Albuquerque. Taylor, quien cumplía condena por robo y allanamiento de morada, no se encontraba dentro del vehículo cuando fue localizado, informó el departamento.

El uniforme de prisión de Taylor fue encontrado abandonado en una intersección al oeste de Albuquerque, informó NBC News.

Dos horas después de su desaparición, las autoridades también encontraron un teléfono celular de transporte cerca de un parque en el suroeste de Albuquerque, informó KOB 4.

El departamento indicó que varios equipos estaban investigando activamente las pistas y revisando autobuses Greyhound, trenes Amtrak y otras opciones de transporte público.

“Tenga en cuenta que las personas buscadas pueden ser impredecibles y reaccionar de forma inesperada al ser abordadas o confrontadas”, advirtió el departamento. “Si ve a Taylor, no se acerque a ella. Llame al 911 de inmediato”.

Según el departamento, Taylor tiene vínculos con Cleveland y Houston, Texas, y con el área de Albuquerque.

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