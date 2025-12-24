Tres reclusos fugados de una cárcel en Georgia fueron recapturados en Florida tras persecución multiestatal

Stevenson Charles, de 24 años; Yusuf Minor, de 31; y Naod Yohannes, de 25, escaparon en la madrugada del lunes de la cárcel del condado de DeKalb, ubicada en Decatur, un suburbio al noreste de Atlanta. Tras la evasión, las autoridades alertaron que los reclusos eran considerados peligrosos y posiblemente armados.

La Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb activó de inmediato una búsqueda que se extendió a otros estados, con apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y grupos de trabajo regionales sobre fugitivos.

Traslado forzado y huida hacia Florida

Durante la investigación, los agentes determinaron que Stevenson Charles contactó a su novia en Florida. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, un conductor de Lyft recogió a los tres fugitivos en la vivienda de la pareja de Minor y los trasladó a una dirección desocupada en Stone Mountain, Georgia.

Posteriormente, las autoridades establecieron que los reclusos habrían obligado al conductor a llevarlos hasta Florida, siguiendo una ruta hacia el área de Miami, donde se encontraba la novia de Charles.

Detención en Miami sin incidentes

Cerca de las 9:30 de la noche del lunes, los investigadores localizaron a los fugitivos en un Airbnb alquilado en Miramar, Florida. Minutos después, la Oficina del Sheriff del Condado de Broward detectó el vehículo utilizado en la huida e intentó detenerlo.

Dos de los sospechosos huyeron brevemente, pero finalmente, a las 11:40 p.m., los tres reclusos fueron capturados sin que se produjeran enfrentamientos. El conductor de Lyft fue localizado y recibió atención médica preventiva.

Investigación en curso y nuevos cargos

Un portavoz de Lyft informó que la empresa colabora con las autoridades y expresó alivio por la seguridad del conductor. Mientras tanto, la investigación sobre la fuga continúa.

Según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Charles había sido condenado previamente por delitos federales relacionados con armas; Minor cumple cadena perpetua por asesinato desde 2024, y Yohannes estaba detenido por incendio provocado y daños criminales. Los tres enfrentarán ahora cargos adicionales relacionados con la fuga y la huida interestatal.

