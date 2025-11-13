Fugitivo de Arizona fue arrestado en Francia tras más de una década prófugo por explotación de menores

Un hombre de Arizona acusado de múltiples cargos de explotación sexual de menores fue finalmente arrestado tras casi 14 años prófugo.

Michael Wiseman, identificado por el Departamento de Policía de Scottsdale como el “segundo fugitivo más buscado”, fue arrestado en Francia, según informó el departamento en un comunicado de prensa.

El arresto de Wiseman se deriva de un caso de 2008 en el que fue acusado de múltiples cargos de explotación sexual de menores.

Tras su arresto en febrero de 2008, las autoridades alegan que Wiseman se quitó el grillete electrónico y huyó de Estados Unidos en noviembre de ese mismo año, mientras se encontraba bajo vigilancia judicial, según el comunicado.

La policía de Scottsdale informó que la oficina del FBI en Phoenix obtuvo una orden de detención por fuga ilegal para evadir la justicia, lo que condujo al arresto de Wiseman en España en 2009. Sin embargo, tras ser extraditado a Estados Unidos y sentenciado en 2012, la policía afirma que volvió a huir del país mientras se encontraba en libertad condicional.

Wanted fugitive Michael Wiseman has been arrested in France for a 2008 case out of Scottsdale, AZ for multiple counts of Sexual Exploitation of a Minor. Wiseman was Scottsdale PD’s #2 most wanted fugitive, and he is also facing new criminal charges in France. His criminal… pic.twitter.com/HdpxtmBovP — ScottsdalePD (@ScottsdalePD) November 7, 2025

Poco después, se emitieron varias órdenes de extradición a nivel nacional contra Wiseman por cargos de violación de la libertad condicional relacionados con la explotación sexual de un menor, violación de la libertad condicional relacionada con fuga en primer grado y omisión de registro como delincuente sexual.

Los detectives de la Unidad de Inteligencia Criminal (CIU) de la policía de Scottsdale indicaron que Wiseman primero huyó a Vietnam, luego viajó a Polonia y posteriormente a Francia, donde aparentemente vivía bajo el alias de Robert Danilewski, según el comunicado de prensa.

En septiembre, la CIU de Scottsdale, en coordinación con la Fiscalía del Condado de Maricopa, presentó una orden de arresto provisional ante la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. Tras su aprobación, la orden judicial se remitió a las autoridades francesas, quienes, según la policía, confirmaron que Wiseman residía en Kilstett, Francia.

Tras obtener una orden de registro para la dirección de correo electrónico de Wiseman, los detectives de la Unidad de Delitos Cibernéticos de Scottsdale afirman haber accedido a su cuenta personal en octubre de 2025, la cual contenía “datos históricos y actuales, así como lo que se cree que era nuevo material de abuso sexual infantil”.

Según el Departamento de Policía de Scottsdale, el material recién adquirido contenía evidencia que aparentemente indicaba que Wiseman abusaba sexualmente de su hijo adoptivo.

Esto llevó a las autoridades francesas a acusar a Wiseman de “violación y agresión sexual a un menor de 15 años”, declaró el Departamento de Policía de Scottsdale. Las autoridades francesas mantienen detenido a Wiseman por delitos cometidos en Francia, antes de extraditarlo a Estados Unidos.

“Hace casi dos décadas, este individuo huyó de la justicia”, declaró el jefe de policía de Scottsdale, Joe LeDuc, en un comunicado de prensa. “Nuestros detectives nunca cesaron en su empeño por llevarlo ante la justicia”, sentenció.

