El último de los 10 fugitivos de Nueva Orleans fue capturado después de casi cinco meses de búsqueda

El último recluso que se fugó de una cárcel de Nueva Orleans en mayo fue capturado el miércoles en Atlanta, tras más de cuatro meses prófugo.

Derrick Groves fue detenido tras un enfrentamiento con la policía en una vivienda del suroeste de Atlanta, según informó la Fiscalía de Distrito de la Parroquia de Orleans en un comunicado.

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. indicó que la información de Crime Stoppers ayudó a las autoridades a detener a Groves.

“Su captura trae la tan ansiada tranquilidad a las víctimas, sus familias, los testigos que declararon, los fiscales adjuntos que lo procesaron y a los habitantes de Nueva Orleans, quienes, con razón, estaban preocupados por la facilidad con la que un delincuente violento convicto había escapado y evadido la justicia durante tanto tiempo”, declaró el fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jason Williams poco después de la detención de Groves.

En el momento de la fuga, Groves se encontraba encarcelado por cargos de asesinato en segundo grado e intento de asesinato en segundo grado.

Fue uno de los pistoleros que abrieron fuego con rifles de asalto tipo AK-47 “en lo que debería haber sido una alegre reunión familiar de Mardi Gras”, declaró entonces la fiscalía de distrito de Nueva Orleans.

Detalles de la fuga

Groves fue uno de los 10 reclusos que escaparon del Centro de Justicia de Orleans el 16 de mayo. Se les acusa de abrir de un tirón la puerta de una celda defectuosa, arrancar un inodoro de la pared y arrastrarse por un agujero para huir.

Se vieron mensajes como “Para facilitar la vida” y “Somos inocentes” garabateados en la pared sobre el agujero, según mostraron fotos publicadas por la oficina del sheriff.

Tres reclusos —Kendell Myles, Robert Moody y Dkenan Dennis— fueron capturados en cuestión de horas. Gary Price fue capturado el 19 de mayo y Corey Boyd fue aprehendido al día siguiente.

El 26 de mayo, tres reclusos más fueron detenidos. Jermaine Donald y Leo Tate fueron arrestados en Texas, y Lenton Vanburen fue aprehendido en Baton Rouge.

Durante la investigación de la fuga, más de una docena de personas fueron arrestadas y acusadas de ayudar a los reclusos, incluyendo a la novia de Groves, Darriana Burton. La Fiscalía General de Louisiana afirmó que ella intercambió mensajes de texto y videollamadas con Groves mientras este se encontraba en prisión.

Las autoridades afirmaron que Groves mantuvo una llamada ambigua intencionalmente porque estaba siendo grabada e insinuó que programaría una llamada de seguimiento que no sería monitoreada, según la declaración jurada de Burton para una orden de arresto. Los investigadores afirmaron que la llamada de seguimiento tenía como objetivo hablar sobre la fuga.

“Era un individuo muy peligroso. Se enfrentará a una pena de prisión muy, muy larga” por sus cargos anteriores, así como a un tiempo adicional como consecuencia de su fuga, declaró la fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, en una conferencia de prensa.

