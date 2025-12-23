Tres reclusos considerados peligrosos escapan de cárcel en el área de Atlanta

Las autoridades informaron este lunes que tres reclusos escaparon en la madrugada de la cárcel del condado de DeKalb, ubicada en Decatur, un suburbio al noreste de Atlanta. La evasión fue detectada durante un control de seguridad de rutina, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

La Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb indicó que la Unidad de Fugitivos, junto con patrullas uniformadas, trabaja activamente para localizar y recapturar a los evadidos.

Reclusos enfrentan cargos por delitos graves

Los fugitivos fueron identificados como Stevenson Charles, de 24 años; Yusuf Minor, de 31; y Naod Yohannes, de 25 años. De acuerdo con las autoridades, los tres enfrentaban cargos por delitos graves al momento de su fuga.

Según información citada por medios locales, Charles cumple una condena de cadena perpetua y es considerado “extremadamente peligroso” por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Está acusado, entre otros delitos, de asesinato y robo a mano armada.

Minor enfrenta cargos por robo a mano armada y posesión de arma de fuego durante la comisión de un delito grave, mientras que Yohannes está acusado de incendio provocado y otros actos de violencia dentro de una institución penal.

Llamado a la ciudadanía a extremar precauciones

La sheriff del condado de DeKalb, Melody M. Maddox, aseguró que la situación es tratada con máxima prioridad. “Nos tomamos esta violación muy en serio y estamos trabajando diligentemente para garantizar que estas personas sean devueltas a la custodia lo antes posible”, señaló en un comunicado.

Las autoridades advirtieron que los fugitivos podrían estar armados y pidieron a la población no intentar acercarse a ellos. Cualquier persona con información sobre su paradero debe comunicarse con la línea de fugitivos de la Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb al 404-298-8200.

