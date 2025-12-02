Policía de Atlanta busca a un reo armado y peligroso que escapó luego de ser enviado al hospital

Las autoridades de Georgia han iniciado una búsqueda a nivel estatal tras la fuga de un recluso.

Timothy Shane, de 52 años, fue trasladado de la Cárcel del Condado de Rockdale al Hospital Grady Memorial de Atlanta alrededor de las 8 p. m. del 30 de noviembre para ser examinado tras intentar suicidarse, según la Oficina del Sheriff del Condado de Rockdale (RCSO).

Se le acusa de huir de las instalaciones poco después de la 1 a. m. del 1 de diciembre y de robar una camioneta estacionada frente al hospital.

Shane, a quien supuestamente se le ve corriendo descalzo con su bata de hospital en una foto publicada por la RCSO, sufrió un accidente, según los agentes. Tras chocar el vehículo, salió y huyó a pie, probablemente con una pistola que, según los agentes, el dueño del vehículo denunció como robada.

Las autoridades están buscando a Shane en Rockdale y todos los condados vecinos, quien fue arrestado el 24 de noviembre, según los registros de la cárcel obtenidos por People.

Inmate Timothy Shane escaped from Grady hospital at approximately 1:20 AM Monday while in a deputy’s custody.



Shane ran from the area on foot and then stole an SUV parked nearby. He crashed the vehicle and fled. A Glock handgun was also stolen from the car. pic.twitter.com/7rMxGG5jYL — ATLSCOOP (@ATL_SCOOP) December 1, 2025

Dichos registros alegan que todos los delitos de Shane se cometieron el día anterior a su arresto. Inicialmente fue detenido por conducción temeraria y posteriormente por otros delitos después de que los agentes registraran su vehículo.

Estos delitos incluyen posesión de metanfetamina y un arma de fuego o cuchillo durante la comisión o el intento de comisión de ciertos delitos graves, así como ser un delincuente convicto en posesión de un arma de fuego.

Los registros indican que también fue acusado en ese momento del delito grave de huida e intento de eludir a un agente de policía por un presunto intento de fuga fallido.

“El recluso Shane tiene antecedentes de huida, además de cargos por delitos graves relacionados con drogas y armas. Debe ser considerado armado y peligroso“, según un comunicado emitido por la RCSO. “Nuestra agencia, junto con otras agencias de apoyo, tiene varias unidades en la zona buscando al recluso Shane”.

Shane es un hombre blanco de 1,75 m, según los registros de la cárcel. Cualquier persona que tenga información sobre este incidente o que crea haber visto a Shane debe comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Rockdale al 770-278-8000 o por correo electrónico a rcso.pio@rockdalecountyga.gov.

Sigue leyendo:

– Fugitivo de Arizona fue arrestado en Francia tras más de una década prófugo por explotación de menores.

– El último de los 10 fugitivos de Nueva Orleans fue capturado después de casi cinco meses de búsqueda.