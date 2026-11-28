La Policía Militar de Río de Janeiro encontró este viernes una cabeza humana dentro de uno de sus cuarteles en una acción intimidatoria que desde la corporación atribuyen a la organización narcotraficante Comando Vermelho, según informaron fuentes policiales.

Este suceso tuvo lugar dentro de un batallón de la corporación en el barrio de Jacarepaguá, once días después de que alguien dejara en el mismo cuartel coronas fúnebres con los nombres de dos de sus oficiales, que siguen activos.

Los agentes hallaron la cabeza, que habría sido lanzada dentro de una bolsa de plástico por encima de los muros del cuartel, a primera hora de la mañana, ya en estado de putrefacción.

Hasta el momento no ha trascendido a quién pertenece ni dónde está el resto del cuerpo, mientras la corporación anunció en un comunicado que ocupará varias favelas cercanas en busca de los responsables de estos ataques.

“La Secretaría de Estado de Policía Militar reitera que no tolerará ningún intento de intimidar a sus agentes y subraya que episodios de esta naturaleza no van a frenar las acciones contra las organizaciones criminales”, sostiene el comunicado.

GUERRA JACAREPAGUÁ | Cabeça humana em estado avançado de decomposição é deixada no Batalhão de Jacarepaguá. #sbtrio #sbt #noticias pic.twitter.com/u5tZJwh856 — SBT Rio (@sbtrio) November 27, 2026

Según el instituto armado, las amenazas responden a la labor del batallón contra el crimen organizado en la región, ya que en lo que va de 2026 la unidad ha incautado más de 200 armas y detenido a más de 590 personas.

El pasado 16 de noviembre, dos hombres en motocicleta dejaron ante el batallón dos coronas de flores con los nombres de los capitanes Amaro y Mendes, que llevaban meses recibiendo amenazas, tras lo que uno de los autores fue detenido y el otro consiguió huir.

Las coronas llevaban un versículo bíblico, “Peleaste la buena batalla, acabaste la carrera, guardaste la fe”, y la frase latina “Si vis pacem, para bellum” (Si quieres la paz, prepárate para la guerra).

El comandante de la unidad, el teniente coronel Marcos André, declaró al diario O Globo que la acción está relacionada con el Comando Vermelho, que se disputa el control de territorios en Jacarepaguá.

El Comando Vermelho, nacido en las cárceles de Río a finales de los años setenta, es una de las mayores organizaciones criminales de Brasil y en 2025 fue objetivo de la operación policial más letal de la historia del país, en los complejos de favelas de Alemão y Penha, que se saldó con la muerte de 117 civiles y 5 agentes.

Con información de EFE.

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