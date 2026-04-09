Logran histórico decomiso de droga en Brasil gracias a un perro policía

La policía brasileña incautó una cantidad récord de 48 toneladas de marihuana en una favela de Río de Janeiro, descubiertas por casualidad por un perro rastreador durante una operación rutinaria contra grupos criminales.

Durante la operación en el Complexo da Mare, un extenso complejo de favelas al norte de la ciudad, un perro llamado Hulk indicó la presencia de algo sospechoso bajo un tanque de agua abandonado.

Un agente “descubrió un búnker en el interior donde se había ocultado toda esta cantidad de droga”, declaró el teniente coronel Luciano Pedro Barbosa, comandante del Batallón de Operaciones Caninas.

En una publicación en Instagram, el batallón celebró la incautación y compartió una imagen de Hulk tras la operación.

Barbosa declaró a la AFP que la incautación fue la mayor en la historia de Brasil y “representa una pérdida económica de casi 10 millones de dólares para el grupo criminal involucrado”.

“Todo esto fue gracias al trabajo del perro”, concluyó. “No se basó en información de inteligencia.”

Un comunicado de la policía militar indicó que decenas de agentes tardaron cinco horas en incautar la droga, que era transportada en cuatro camiones.

Durante el decomiso, los agentes fueron atacados por delincuentes, lo que desencadenó un tiroteo y la detención de un presunto pistolero.

El récord anterior de la mayor incautación de drogas en Brasil se registró en 2021, cuando la policía de carreteras incautó 36.5 toneladas en el estado de Mato Grosso do Sul.

En la operación policial, iniciada el martes, participaron 250 agentes de la policía militar, quienes también incautaron cinco rifles, cuatro pistolas y 26 vehículos robados, incluyendo automóviles y motocicletas.

La policía publicó un video de la operación que muestra a Hulk trabajando y a los agentes incautando pruebas.

Los perros policía ayudan habitualmente a los investigadores a descubrir drogas en todo el mundo. En julio pasado, un perro policía detectó cocaína valorada en un millón de dólares durante una redada antidrogas en Chicago.

En diciembre de 2023, perros policía ayudaron a detectar más de 10 millones de dólares en drogas ocultas en pasta de jalapeño en la frontera entre Estados Unidos y México. A principios de ese mismo año, un perro policía italiano ayudó a detectar tres toneladas de cocaína escondidas en una caja de plátanos en el puerto de Gioia Tauro.

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