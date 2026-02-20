El Salvador decomisó el mayor cargamento de droga en su historia valorado en 165 millones de dólares

Autoridades del Gabinete de Seguridad de El Salvador presentaron a la prensa el cargamento de 6.6 toneladas de cocaína incautado en aguas del Pacífico y que, según el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es el “más grande de la historia” de este país.

Los bultos con la droga, valorada en unos 165 millones de dólares, fueron expuestos en el buque multipropósito FMS EAGLE, de 54 metros de largo, registrado bajo bandera de Tanzania (África), en el que era transportado el cargamento que “no venía para El Salvador”, según las autoridades.

Las autoridades no especificaron cuándo se realizó el decomiso, pero sí que en la operación fueron capturadas diez personas -cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano- que “están a la disposición de la justicia para continuar con su proceso por el delito de tráfico internacional de estupefacientes”, según dijo el fiscal general, Rodolfo Delgado.

La presentación de la incautación tuvo lugar en aguas donde se ubica la Base Naval de La Unión, a más de 200 kilómetros de la capital San Salvador, donde agentes de la Marina Nacional custodian el buque con la droga.

“Aquí, lo que tienen frente a ustedes, son 19,800,000 dosis, porciones de cocaína que iban a llegar a inundar a otras ciudades. Esto no venía para El Salvador“, dijo en una comparecencia ante periodistas el titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El ministro resaltó que “el trabajo realizado por la Fuerza Naval Tridente es el reflejo de esa forma extraordinaria de este modelo de seguridad” salvadoreño.

Entra tanto, el fiscal general aseguró que “desde finales del siglo pasado no se daba este tipo de incautaciones”, la cual reafirmó como “histórica”.

Además de procesar a los detenidos, la Fiscalía General de la República (FGR) “tiene como objetivo lograr la identificación y posterior captura de los cerebros criminales que están detrás de este comercio de muerte” e “investigar la procedencia y la cadena de mando de esta operación”.

Delgado añadió que se realizará el trámite correspondiente para que “esta embarcación pase al servicio de la Marina Nacional para que ya no sea utilizado para este tipo de operaciones”

El buque multipropósito navegaba en aguas del océano Pacífico, a más de 700 kilómetros al suroeste de la costa del país centroamericano, según reveló el presidente Bukele.

Hasta inicios de febrero, las autoridades salvadoreñas habían incautado en 2026 más de 70 millones de dólares en cargamentos de droga en la zona costera del país.

En 2025 sumaron un poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, que fueron incautadas con un valor de más de 618.7 millones de dólares, mientras que en el 2024 fueron incautadas más de 17.2 toneladas de droga valoradas en 422.7 millones.

Con información de EFE.

