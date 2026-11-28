Tras más de cinco décadas, una mujer de 92 años de Texas fue arrestada y acusada del asesinato de su hijo de 5 años.

La policía arrestó a Harriet Evelyn Hall, de 92 años, en relación con el asesinato de su hijo, Ronald, quien falleció el 25 de noviembre de 1969, mientras la familia vivía en Universal City, Texas, según anunció el gobierno municipal en un comunicado de prensa.

Ronald “sufrió cuatro años de presuntos abusos antes de caer en coma”, informaron las autoridades municipales.

Harriet fue acusada formalmente de asesinato en el condado de Bexar en octubre y posteriormente arrestada en su domicilio en Waco, según la filial local de ABC, KSAT. En la acusación, se le señala de haber golpeado a Ronald con las manos y un palo, atarle las manos y los pies, y privarlo de comida, lo que provocó su muerte.

Tras casi seis décadas, la policía aún investiga las circunstancias que llevaron a la muerte del niño de 5 años.

Los investigadores del Departamento de Policía de Universal City retomaron la investigación del incidente en 2024, luego de que el hermano mayor de Ronald compartiera recuerdos perturbadores, según informó KSAT.

El hermano, identificado por las autoridades de Universal City como James Randall Hall, declaró a la policía que presenció cómo Harriet “abusaba constantemente de su hermano durante cuatro años”, informó el detective Kabir Bhakta del Departamento de Policía de Universal City a KSAT.

James “figuró como denunciante en el caso y ha proporcionado información a las autoridades en múltiples ocasiones a lo largo de los años”, declararon las autoridades.

Según los investigadores, Harriet ha dado varias versiones de lo sucedido a Ronald. Inicialmente, afirmó que se lesionó en una caída y, en un momento dado, dijo no recordar lo que le había ocurrido, según informaron las autoridades.

El detective del Departamento de Policía de la Universidad de California (UCPD) declaró a KSAT que, si bien desconoce lo sucedido en 1969, el arresto de Harriet representa un alivio. “Como agente de policía, puedo decir que es una gran satisfacción saber que nunca nos rendimos y que la justicia no tiene límites”, indicó.

Según las autoridades municipales, el padre de Ronald, James Fletcher Hall, falleció.

Harriet se encuentra detenida bajo una fianza de $500,000 dólares, informaron las autoridades.

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