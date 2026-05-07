Asesino de California recibe nueva sentencia tras ser hallado culpable de otro crimen ocurrido hace décadas

Un juez del condado de Placer condenó a Joseph Foster, de 65 años, a una pena de entre 75 años y cadena perpetua por el asesinato de Alwin Schoefer, de 85 años, ocurrido en 1992 en la zona de Weimar.

De esta manera se cerró un caso sin resolver de 34 años que, según los investigadores, se resolvió gracias a las pruebas de ADN modernas que identificaron a Foster como el asesino.

Los detectives afirman que el ADN obtenido de las pruebas recogidas en 1992 vinculó a Foster con el asesinato e impulsó una nueva investigación para procesarlo por homicidio.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Placer, en una bolsa recuperada en una carretera del condado de Nevada se encontraron la cartera, la identificación y la ropa de Schoefer. Poco después, Schoefer fue hallado muerto en su casa de Weimar, que había sido incendiada.

La Oficina del sheriff indica que el hombre de 85 años había sido golpeado, apuñalado y baleado, y que las puertas exteriores de la casa habían sido cerradas con candados, dejándolo atrapado en el interior.

Foster ya era considerado un asesino cuando los investigadores retomaron el caso Schoefer. Según informa CBS Sacramento. Había sido arrestado en relación con un doble homicidio ocurrido en Weimar en 1991 durante una investigación de casos sin resolver en 2015, y ya cumplía una condena de entre 50 años y cadena perpetua por un secuestro y violación cometidos en 2006.

La unidad de casos sin resolver del condado de Placer, integrada por detectives de la oficina del sheriff que colaboraban con un investigador de la fiscalía, recuperó los archivos de décadas de antigüedad e identificó pruebas que podían analizarse con la tecnología de ADN actual. Las pruebas arrojaron una coincidencia en 2025.

Posteriormente se emitió una orden de arresto por asesinato y Foster fue trasladado a la custodia del condado de Placer el 18 de marzo de 2025. Se declaró culpable de asesinato en primer grado el 30 de marzo de 2026 y fue sentenciado un mes después.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Placer, la Fiscalía del Condado de Placer llevó el caso y logró la condena de Foster. El Sheriff Wayne Woo elogió públicamente a los detectives y fiscales de casos sin resolver por su perseverancia hasta la resolución del caso.

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