Autoridades de Texas resuelven la muerte de un hombre ocurrido hace décadas y arrestan a la esposa de la víctima

La esposa de un hombre hallado muerto hace más de dos décadas ha sido arrestada, según la policía.

Lisa Honrud, de 55 años, fue arrestada el 20 de abril por su relación con la muerte de Frank Weiss, confirmó el Departamento de Policía de Frisco en un comunicado de prensa.

Weiss fue hallado muerto cerca del lago Lewisville, en Texas, en 2002, según la policía. En el momento de su muerte, estaba casado con Honrud.

Los investigadores de Frisco pudieron utilizar “avances en las técnicas de investigación, tecnología moderna e información nueva de un testigo clave” para obtener una orden de arresto contra Honrud, explicó la policía.

El comunicado no ofreció detalles sobre las pruebas ni sobre lo que finalmente condujo a los detectives hasta Honrud.

En el momento de su arresto, Honrud residía en Waxahachie, una ciudad a unos 96 kilómetros al sur del lago Lewisville.

En un comunicado emitido el día del arresto, el jefe David Shilson del Departamento de Policía de Frisco agradeció a sus colegas y al Departamento de Policía de Waxahachie por su labor.

“Durante 24 años, la familia Weiss ha esperado respuestas”, declaró. “El arresto de hoy es un paso importante hacia la justicia, y seguiremos trabajando hasta que todos los implicados rindan cuentas”.

Carla, la hija de la víctima, declaró a Fox 4 que estaba “muy agradecida”, pero añadió que no cree que Honrud haya actuado por su cuenta. Explicó que su padre era un hombre corpulento y que creía que se habrían necesitado dos personas para cometer el acto.

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