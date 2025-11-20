Resuelven el crimen de una mujer cometido hace 38 años en Carolina del Sur y el culpable era un vecino

Más de 30 años después del asesinato a tiros de una joven madre, un hombre que vivía en su misma comunidad en Carolina del Sur fue arrestado por su homicidio, según anunciaron las autoridades.

Margit Schuller, de 34 años y originaria de Hungría, fue asesinada a tiros en la lavandería de su complejo de apartamentos en 1987, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort. El pasado martes fue detenido Cortez Sabino Lake, quien era miembro de la Marina y vivía en el mismo complejo en ese entonces, anunciaron las autoridades.

La noche del 1 de noviembre de 1987, la hija de Schuller, de 12 años, encontró su cuerpo en un charco de sangre cerca de la lavandería. El esposo de Schuller era miembro de la Marina y estaba destinado en California en ese momento, añadieron las autoridades.

Se cree que el móvil fue una agresión sexual, declaró el investigador Bob Bromage. Según la oficina del sheriff, la policía siguió un rastro de sangre desde la lavandería hasta el extremo opuesto del complejo de apartamentos y teorizó que el asesino resultó herido durante el crimen.

Dos años después, la pistola utilizada en el ataque fue encontrada en una obra en construcción cercana, informaron las autoridades. Pero pasaron los años sin respuestas.

En 2005, una vez que la tecnología de ADN mejoró, los investigadores tomaron la muestra de ADN desconocida del rastro de sangre y la ingresaron en CODIS (Sistema Integrado de Índices de ADN).

Con el tiempo, el ADN descartó a todas las personas de interés iniciales, indicó la oficina del sheriff.

En 2019, los investigadores recurrieron a la nueva técnica de genealogía genética, una herramienta de investigación en la que el ADN desconocido de la escena del crimen se identifica comparándolo con el de familiares que han proporcionado voluntariamente muestras de ADN a una base de datos. El ADN también se utilizó para elaborar retratos robot del posible aspecto del sospechoso, informaron las autoridades.

Tras “innumerables horas de investigación”, un voluntario del comité de casos sin resolver identificó a Lake como el sospechoso “más probable”, según informó la oficina del sheriff. Lake “no había sido considerado previamente”, declaró Bromage. Los investigadores obtuvieron entonces el ADN de Lake, que coincidió con el de la escena del crimen, indicaron las autoridades.

En el momento del asesinato, Lake “vivía entre 180 y 240 metros de la lavandería. Margit Schuller vivía probablemente a unos 15 metros de la lavandería”, declaró Bromage en una rueda de prensa. “Él sabía quién era Margit Schuller”.

Lake, ahora de 76 años, fue arrestado el martes con una orden de detención por asesinato, informaron las autoridades.

Lake continuó viviendo en el condado de Beaufort durante las décadas posteriores al crimen, según las autoridades, quienes señalaron que trabajaba como terapeuta respiratorio en el Hospital Beaufort Memorial.

Bromage dijo que el esposo de la víctima no recuerda a Lake, pero agradece que se haya realizado el arresto. La oficina del sheriff indicó que sigue buscando información e insta a la ciudadanía a que se presente si tiene información adicional sobre el caso.

