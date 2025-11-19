Mató a sus dos hijastros y fue abatido durante enfrentamiento con la policía en Georgia

Una escena de horror sacudió la localidad de Midland, en el oeste de Georgia, cuando la policía abatió a un hombre armado después de que este asesinara a dos de sus hijastros adolescentes. Los hechos ocurrieron la tarde del lunes, alrededor de las 6:50 p. m., según informó la Oficina del Sheriff del condado de Harris.

La esposa del agresor, Kelly Grigsby, relató que huyó de la casa junto a su hijo de cinco años tras escuchar a su esposo, Eric Grigsby, de 50 años, amenazar con matar a sus hijos. Refugiada en casa de un vecino, alertó a las autoridades, que se presentaron minutos después en la vivienda familiar.

Enfrentamiento frente a la vivienda

Al llegar, los agentes encontraron a Grigsby saliendo del inmueble armado con dos pistolas. Según el reporte oficial, los funcionarios le ordenaron que soltara las armas, pero el hombre apuntó en dirección a los oficiales mientras avanzaba hacia ellos.

En ese momento, los agentes abrieron fuego e hirieron a Grigsby. Sin embargo, este respondió disparando, lo que desató un intercambio que culminó cuando cayó al suelo y dejó de moverse. Ninguno de los agentes resultó herido durante el enfrentamiento.

Dos menores muertos en el interior de la casa

Tras neutralizar al atacante, los agentes ingresaron al domicilio, donde encontraron al hijastro de Grigsby, de 16 años, con una herida de bala fatal. Los servicios de emergencia declararon al joven muerto en el lugar.

El otro hijastro, de 14 años, también presentaba heridas de bala. Aunque el personal médico intentó salvarle la vida, falleció poco después.

La Oficina de Investigación de Georgia asumió el caso para analizar tanto el doble homicidio como el tiroteo en el que murió el agresor.

El sheriff del condado de Harris, Mike Jolley, defendió la actuación de sus agentes: “Respondieron a la escena e hicieron exactamente lo que les habían enseñado”, afirmó en un comunicado.

Por el momento, las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre el posible origen del ataque ni sobre el historial del agresor.

