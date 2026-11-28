Un reconocido criador de caballos costarricense, requerido por la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional, fue detenido en Alajuela, durante un operativo conjunto entre la DEA, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

Se trata de Erick Barrantes Villalobos, de 42 años, conocido con el alias de “Caballos”, quien es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas por supuestas actividades relacionadas con la fabricación y distribución de cocaína destinada al mercado estadounidense.

Según información divulgada por las autoridades judiciales, Barrantes habría utilizado su actividad como criador de caballos de paso costarricense y otros negocios como presuntas fachadas para encubrir operaciones de narcotráfico y legitimación de capitales.

La captura forma parte de la segunda fase de extradiciones impulsada por Costa Rica en coordinación con Estados Unidos, una estrategia enfocada en identificar a personas que, bajo una apariencia de empresarios o profesionales, presuntamente estarían vinculadas con estructuras del crimen organizado.

Investigación apunta al Cártel de Sinaloa

Uno de los principales elementos del caso es la presunta relación de Barrantes con estructuras del Cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana.

??CAE EL “NARCO INVISIBLE” ERICK BARRANTES, ALIAS “CABALLOS”, EN COSTA RICA; LO VINCULAN CON EL CÁRTEL DE SINALOA



Un operador internacional del narcotráfico fue detenido en Costa Rica. Se trata de Erick Barrantes Villalobos, alias “Caballos”, un empresario y reconocido criador? pic.twitter.com/ROjtsrBdnn — Contacto Revista (@ContactoRevist) November 27, 2026

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que la investigación, denominada caso Aras, apunta a una estructura que habría coordinado el traslado de cargamentos de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia Costa Rica.

Desde territorio costarricense, la droga presuntamente era almacenada y posteriormente trasladada hacia Guatemala y México.

De acuerdo con las declaraciones de Soto, las operaciones habrían contado con coordinación de estructuras mexicanas, específicamente del Cártel de Sinaloa.

La investigación se inició hace aproximadamente dos años y también busca determinar si los negocios y propiedades relacionados con el sospechoso fueron utilizados para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.

El empresario era reconocido en el sector ecuestre por la crianza de caballos de paso costarricense y por sus actividades comerciales relacionadas con estos animales. También figura como directivo de la Asociación de Criadores del Caballo Costarricense de Paso (ASCACOPA).

Las autoridades buscan establecer el origen de los recursos utilizados para financiar sus actividades empresariales y determinar si existió una relación entre sus negocios y las operaciones investigadas.

Los llamados “narcos invisibles”

El fiscal general Carlo Díaz explicó que el caso se enmarca en una estrategia dirigida contra personas que presuntamente mantienen una imagen pública de empresarios o profesionales, mientras ocultan actividades relacionadas con el narcotráfico.

“Los narcotraficantes invisibles” es el concepto utilizado por las autoridades para describir a quienes supuestamente recurren a estructuras comerciales y actividades legítimas como mecanismos para disimular operaciones criminales.

La cooperación con la DEA busca identificar estas estructuras y fortalecer las investigaciones sobre posibles redes de tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales.

Barrantes Villalobos permanece bajo custodia mientras avanza el procedimiento judicial correspondiente a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

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