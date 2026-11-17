El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado el 16 de noviembre en la provincia de Heredia, en Costa Rica. El comunicador era conocido por sus publicaciones en redes sociales, donde denunciaba presuntas actividades del narcotráfico y posibles vínculos entre organizaciones criminales y sectores del poder político y empresarial.

De acuerdo con los reportes de medios locales, el ataque ocurrió cuando Rodríguez conducía su vehículo. Presuntamente, dos hombres que viajaban en una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente escaparon.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el homicidio y abrió una investigación para identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

Rodríguez utilizaba frecuentemente sus redes sociales para publicar videos en los que señalaba a personas con nombres y apellidos, a quienes vinculaba con actividades relacionadas con el narcotráfico y la corrupción. En sus publicaciones también aseguraba que compartía sus investigaciones con la DEA.

Había denunciado amenazas de muerte

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, confirmó que el periodista había denunciado amenazas contra su vida. Además, explicó que Rodríguez formaba parte de un programa de atención a víctimas y testigos, pero había rechazado acogerse al esquema de protección que le recomendó la Fiscalía.

? VIDEO | Camilo Rodríguez denuncia persecución judicial por enfrentar al narco

“El Poder Judicial está haciendo el ridículo? Me quieren callar, pero no voy a detenerme”.



El periodista Camilo Rodríguez Chaverri relata cómo fue esposado de pies y manos, trasladado de San José a? pic.twitter.com/0YuwD9nw5b — CRprensa.com (@crprensacom) July 2, 2025

Como parte de las investigaciones, las autoridades contemplan revisar las denuncias públicas que había realizado el comunicador y las posibles personas que pudieran tener algún interés en su asesinato.

El fiscal señaló que se realizará un análisis de la trayectoria y las relaciones de la víctima para establecer las circunstancias del homicidio y determinar si existe alguna conexión con su actividad informativa.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que el crimen esté directamente relacionado con las denuncias que Rodríguez difundía en redes sociales.

Condenan asesinato y alertan sobre la libertad de prensa

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, condenó el asesinato y aseguró que instruyó a los cuerpos policiales para colaborar en las investigaciones y llevar ante la justicia a los responsables.

La mandataria calificó el homicidio como una agresión contra la libertad de expresión y afirmó que el crimen representa una mancha para el país, independientemente del contenido de las publicaciones del comunicador.

Organizaciones del gremio periodístico también expresaron su rechazo y exigieron una investigación exhaustiva que permita esclarecer si el asesinato estuvo relacionado con el ejercicio de su labor informativa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió investigar específicamente si las publicaciones de Rodríguez sobre narcotráfico, corrupción y presuntas irregularidades en la administración pública pudieron motivar el ataque. También reclamó identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales.

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