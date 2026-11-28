Anticipando el surgimiento de posibles cambios en la relación entablada entre Estados Unidos e Israel a partir de que los demócratas asuman el control de ambas Cámaras con la idea de ponerle fin al respaldo brindado desde hace décadas al país asiático, Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, prevé una enorme pérdida de empleos en el sector manufacturero nacional.

Durante una entrevista concedida a la cadena de noticias NewsNation, el exgobernador de Arkansas, exhortó a los demócratas a analizar detenidamente las implicaciones derivadas de un distanciamiento con Israel.

“Espero que los demócratas comprendan que la alianza entre Estados Unidos e Israel beneficia a los intereses estadounidenses. Obtenemos tecnología desarrollada en Israel… y luego fabricada en Estados Unidos por trabajadores estadounidenses.

Si decidimos que no queremos ser socios de Israel, vamos a dejar a muchos estadounidenses sin trabajo”, aseguró.

Honored to speak at the @ijl_jewish annual conference and stress that legal accountability must be grounded in facts and law, not political pressure, and the international community must resist efforts to turn legal institutions into instruments of political warfare. pic.twitter.com/au30fFjeYj — Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) November 2, 2026

Mientras el ala progresista del Partido Demócrata exige suspender toda la ayuda, otro sector más moderado se inclina por disminuir los apoyos y además condicionarlos a cumplir con ciertos compromisos.

Ambos escenarios resultan incómodos para la nación judía, pues desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, ante los ojos del mundo, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, parece tener carta abierta para exigir mayor apoyo estadounidense en la guerra que libra en Medio Oriente.

Extraoficialmente, se estima que Estados Unidos destinó $21,700 millones de dólares en ayuda militar a Israel desde el inicio de la guerra en Gaza hasta octubre de 2025, esto de acuerdo con un reporte dado a conocer en su momento por la agencia de noticias Associated Press (AP).

“Tenemos por delante una tarea realmente importante, y creo que es la de decir la verdad y dejar que la gente saque sus propias conclusiones”, señaló al respecto el diplomático Huckabee.

Mientras tanto, en Israel también se está llevando a cabo un proceso de reconfiguración y negociaciones tras las elecciones parlamentarias del 27 de octubre de 2026, donde el bloque del primer ministro Benjamín Netanyahu perdió su mayoría parlamentaria y con ello el control exclusivo sobre la agenda legislativa, el presupuesto y las decisiones estratégicas del Estado.

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