Netanyahu advierte a Trump que tienen una misión pendiente en Irán: “La terminaremos juntos”

La posibilidad de una nueva ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán volvió a cobrar fuerza después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmara ante Donald Trump que ambos países todavía tenían una misión pendiente contra Teherán y debían concluirla juntos.

“Donald, tenemos un trabajo que terminar. Y lo terminaremos juntos. Lo terminaremos nosotros, y nadie más lo hará”, expresó Netanyahu durante una conversación telefónica difundida este lunes 19 de octubre en su cuenta de X, casi ocho meses después de los ataques conjuntos lanzados contra Irán a finales de febrero.

El primer ministro no precisó qué operaciones consideraba pendientes ni mencionó una fecha para nuevas acciones militares. Sus declaraciones llegaron después de que Trump advirtiera que Washington podría retomar su ofensiva si el gobierno iraní no modificaba su comportamiento.

Una conversación marcada por los elogios

El video mostró a Netanyahu mientras conversaba con Trump, quien un día antes había anunciado su respaldo a la reelección del mandatario israelí, de cara a los comicios parlamentarios del 27 de octubre.

“Creo que vas a tener una victoria tremenda, la verdad”, afirmó Trump, quien también expresó: “Eres el hombre que quiero a mi lado, Bibi”.

Netanyahu agradeció el respaldo y calificó al presidente estadounidense como el mayor amigo que Israel había tenido en la Casa Blanca. Trump elogió su trayectoria y consideró que había recibido un trato injusto.

“Eres un guerrero. Has sido tratado injustamente por tu país y probablemente también por algunos otros. Pero eres un gran guerrero, y lo demostraremos”, sostuvo el mandatario estadounidense, según The Times of Israel.

Irán, el conflicto que permanece abierto

Las declaraciones retomaron las tensiones que persistieron desde febrero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes emprendieron una campaña militar contra Irán que provocó graves daños a instalaciones estratégicas y desencadenó una crisis regional.

Pese a la ofensiva y al posterior alto el fuego, el gobierno iraní permaneció en el poder. Las hostilidades también afectaron el comercio energético y la navegación en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del transporte mundial de petróleo.

Trump vinculó su respaldo electoral con la ofensiva contra Irán

El presidente estadounidense publicó el domingo un mensaje en Truth Social en el que respaldó a Netanyahu y lo calificó como un aliado fundamental frente a Teherán.

Trump sostuvo que Irán había sufrido graves daños militares y económicos, pero advirtió que ambos países podrían concluir las operaciones pendientes si el gobierno iraní no cambiaba su postura.

“Si Israel tiene al líder equivocado, que sería cualquiera que no fuera Bibi, Estados Unidos tendrá que hacer este trabajo por su cuenta, y no estoy dispuesto a hacerlo”, escribió, según Axios.

Desde Teherán, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, respondió a las amenazas y cuestionó los resultados de la ofensiva anterior.

“La última vez que quisieron terminar el trabajo, Irán salió aún más fortalecido. ¿Quieren probar suerte de nuevo? Adelante. Pero tengan cuidado: nosotros también tenemos asuntos pendientes”, declaró Araghchi, de acuerdo con El País.

La conversación también abordó la ampliación de los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes durante el primer mandato de Trump. Netanyahu aseguró que ambos líderes todavía tenían trabajo pendiente en ese ámbito, aunque evitó identificar posibles nuevos participantes.

El intercambio ocurrió a ocho días de unas elecciones israelíes marcadas por la guerra, las tensiones regionales y el futuro político de Netanyahu. Aunque sus declaraciones reforzaron la posibilidad de una nueva confrontación con Irán, ninguno anunció una operación militar concreta ni presentó un calendario para ejecutarla.