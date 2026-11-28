La actriz y reconocida villana de telenovelas, Gretel Valdez, estuvo participando en el podcast “Ellas al volante”, según destacó Mezcalent. En dicha plática aseguró que le ha inculcado a Santino, fruto de su relación con Patricio Borghetti, que debe trabajar y esforzarse al máximo para lograr cada uno de sus objetivos.

“Que no se espere a que su mamá le herede todo lo que ha trabajado con el sudor de su frente; eso no va a suceder“, aseguró Valdez.

“Aunque sea mi hijo, si yo veo que se vuelve un bueno para nada, prefiero heredar todo mi dinero a una institución de niños con cáncer o a alguien más que sí lo necesite de verdad”, concluyó.

Para algunas personas la decisión de Gretel es criticable, porque hablan de un desamparo. Mientras que otros la aplauden, porque le está enseñando a su hijo a valerse por sí mismo, sin esperar a que los frutos del trabajo de su madre sean los que vengan a mantenerlo.

Sea cual sea la opinión del público, la verdad es que en estos temas, aun y cuando ellas sean figuras públicas, estas son decisiones personales, en las que ningún fan tiene ni voz ni voto. Gretel es dueña de los frutos de su trabajo, así que tiene todo el derecho de decidir qué hacer y qué no hacer con lo que le pertenece.

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