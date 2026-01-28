Horacio Pancheri recuerda su tórrido romance con Grettell Valdez: “Al mes le di el anillo”

En una nueva ronda de declaraciones, el actor argentino Horacio Pancheri habló como nunca antes de la historia de amor que protagonizó con Grettell Valdez en el año 2014, apenas unos meses después de su llegada a México. ¿Qué fue lo que dijo el famoso? Aquí te lo contamos.

Fue durante su visita al podcast “Mavericks” que el galán de historias como “Vencer el Pasado” y “El Camino hacia el Destino” recordó a quien habría sido su primer amor luego de mudarse de Argentina a México con unas palabras de admiración.

De acuerdo con el famoso, el flechazo se dio de forma instantánea. “Nos conocimos en un evento, nunca trabajamos juntos, empezamos a salir. Ella, más grande que yo, y yo vislumbrado con ella. Yo estaba trabajando en Televisa, había hecho El Color de la Pasión y La Sombra del Pasado”, contó ante los micrófonos del show digital.

Horacio Pancheri confesó que su romance fue tan intenso que no dudó en proponerle matrimonio a solo un mes de haberse conocido. No obstante, el sueño de llegar al altar pronto se vio truncado por situaciones de la vida.

“Imagínate mi locura, al mes de novios le di el anillo para casarnos. Le di el anillo al mes y nos íbamos a casar en julio, a los seis meses, las cosas no empezaron a funcionar bien y en diciembre, un año, terminamos“, compartió sobre el detonante de su relación.

Al ser cuestionado sobre el motivo detrás de su separación, el histrión contó que malos hábitos de relaciones terminaron por pasarle factura: “Yo venía de una relación dura… Me volví mucho más inseguro, empecé a entrar a las relaciones con mucha desconfianza, con Grettell no funcionó”, señaló.

No obstante, usó este hecho como motivación para sanar: “Ahí empecé a tomar terapia fuerte porque empecé a darme cuenta de qué pasaba conmigo; estoy en otro país, tengo un hijo lejos (dije): ‘Me está yendo bien con las cosas pero no puedo machar una relación’”, dijo para finalizar.

