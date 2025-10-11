Grettell Valdez revela la razón por la que decidió no volver a ser mamá

La actriz Grettell Valdez se encuentra adaptándose a una nueva etapa ahora que su hijo Santino, de 17 años de edad, se mudó a Londres para iniciar sus estudios en actuación. Es en medio de esta ola de cambios que la famosa reflexionó sobre la maternidad y su propia experiencia con este rol, el que calificó como el más complejo de su vida.

En una dinámica de preguntas y respuestas que realizó por medio de sus redes sociales, la histrionisa que ha participado en producciones como “Lo que la vida me robó” y “Lo imperdonable” respondió a los cuestionamientos sobre su decisión de no tener más hijos además del que comparte con el conductor Patricio Borghetti.

Con la honestidad que la caracteriza y sin miedo a expresar lo que piensa, Valdez afirmó que ser madre representa una gran responsabilidad, más aún cuando existe una separación de por medio.

“Te voy a decir mi mayor razón. Una, al tocarme ser una madre soltera, porque obviamente me separé y no es lo mismo estar en pareja que estar sola, fue un trabajo fuerte, difícil y te digo que soy una gran mamá. Lo disfruté muchísimo, pasé muchas cosas muy complicadas, momentos difíciles que tuve que pasarlo yo sola, pero ahí me di cuenta de la responsabilidad que es ser madre y es un trabajo muy fuerte“, declaró desde su perfil de Instagram.

Otra de sus razones se encuentra ligada a la idea de tener un hijo más con alguna otra pareja: “No me veía en mi cabeza teniendo otro hijo de otro papá diferente. No entra en mi cabeza, entonces fui muy feliz y soy muy feliz con el hijo que tengo“, destacó.

De acuerdo con Grettell Valdez, experiencias de su círculo cercano la hicieron darse cuenta que sumar a una persona más a la ecuación en ocasiones representa más problemas que soluciones.

“Soy muy afortunada porque tengo muy buena relación con el padre de mi hijo, pero imagínense yo teniendo hijos con otro papá. La verdad les digo la neta, tengo amigas que tienen hijos con tres papás diferentes, se echan unos rounds que digo: ‘¡No!’, qué necesidad, si yo soy muy feliz, tengo un hijo espectacular que vale por cinco. Santino vale por cinco hijos y nada, muy feliz y afortunada”, complementó.

Para finalizar, la estrella de la pantalla chica no descartó la idea de darle una oportunidad al amor con un galán que también tenga hijos: “Si me llega un novio con hijos seré muy feliz. Ese título de madrastra no me gusta pero seré muy buena amiga y muy apapachadora, eso sí“, reiteró.

