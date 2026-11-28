El centenario del desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias ya se celebra en las calles de Nueva York. Este sábado 28 de noviembre, los tradicionales globos gigantes, carrozas y bandas musicales volvieron a recorrer Manhattan después de que una fuerte tormenta obligara a posponer la celebración por primera vez en la historia del evento.

La fiesta comenzó a las 8:30 de la mañana, hora del Este, y tiene previsto extenderse hasta el mediodía. El recorrido abarca 2.5 millas (4 kilómetros), desde el Upper West Side hasta Herald Square, frente a la tienda principal de Macy’s.

La edición número 100 llega con una programación especial y nuevos personajes que se incorporan a una de las celebraciones más populares de Estados Unidos.

Niños con coloridos tocados hacen fila y lanzan gritos durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York. Foto AP/Heather Khalifa.

Globos gigantes y nuevos personajes

Entre las novedades de este año están los globos de Hello Kitty, Bluey, los Minions y Disney, además de personajes como Underdog, Earl the Squirrel y Joe Cool junto a Woodstock.

La organización preparó 28 carrozas, 31 grupos de payasos, 24 artistas, nueve bandas de música, 17 grupos de actuación y otras nueve unidades especiales.

Según informó CBS News, la celebración mantiene prácticamente toda su programación original, pese a los cambios de fecha que obligaron a artistas, músicos y organizadores a reorganizar sus viajes.

La carroza de Snoopy recorre Central Park West durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s Foto AP/Heather Khalifa.

Raye, Megan Moroney y más artistas

La música también tiene un lugar central en el desfile. Entre los artistas programados figuran Raye, Megan Moroney, Teddy Swims, Queen Latifah, Keke Palmer, Jimmy Fallon y The Roots, además de otras figuras de distintos géneros.

Sin embargo, hubo cambios de última hora. The Associated Press informó que LL Cool J y Gloria Gaynor se incorporaron a la programación después del aplazamiento. El productor ejecutivo Will Coss explicó que entre el 90% y el 95% de los artistas, bandas y grupos consiguieron modificar sus planes para participar este sábado.

La edición número 100 llegó con una programación especial y nuevos personajes. Foto: AP /Yuki Iwamura.

La tormenta obligó a cambiar la fecha

La celebración estaba prevista originalmente para el jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, pero Macy’s anunció el miércoles que la trasladaría al sábado para proteger a participantes y espectadores.

Una potente tormenta azotó la región triestatal con lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento e inundaciones costeras. Las condiciones también obligaron a desinflar y guardar los globos para prepararlos nuevamente.

Ahora, con un clima mucho más favorable, Nueva York recupera una de sus tradiciones más reconocidas en una edición histórica que reúne a miles de participantes y congrega a millones de espectadores frente a las calles y las pantallas.

Artistas del grupo Spirit of America bailan a lo largo de Central Park West durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. Foto AP/Heather Khalifa.

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