Los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvieron una reunión con el general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos y del Comando de Defensa Aeroespacial, para revisar los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

El encuentro se realizó del 16 al 18 de noviembre en la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan, ubicada en Tucson, Arizona, y fue dado a conocer públicamente el viernes 27 de noviembre.

De acuerdo con la información difundida por las dependencias mexicanas, uno de los principales temas abordados fue el posible incremento de las operaciones concurrentes, conocidas como operaciones espejo, en la frontera que comparten México y Estados Unidos.

Estas acciones buscan fortalecer la coordinación entre las Fuerzas Armadas de ambos países para atender problemáticas comunes en la zona fronteriza.

Se informa que uno de los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo que celebraron los titulares de Marina y de Defensa con el Comandante del Comando Norte de los E.U.A. y del Comando de Defensa Aeroespacial, del 19 al 22 de julio de 2026 en el Puerto de Veracruz, Veracruz,? pic.twitter.com/6CmXG7WF1b — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 27, 2026

Durante la reunión también se revisó el Plan Anual de Actividades 2027, que contempla el intercambio de capacitación técnica mediante la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR).

El mecanismo incluye programas de adiestramiento, cursos, procedimientos y ejercicios de entrenamiento para fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas militares de ambas naciones.

Seguridad marítima y atención de emergencias

La agenda de trabajo también contempló el seguimiento a los mecanismos de colaboración bilateral en materia de seguridad marítima, así como la preparación para brindar asistencia humanitaria y coordinar respuestas ante posibles desastres.

El secretario de Marina destacó la importancia de mantener el diálogo y la coordinación entre ambos países para enfrentar desafíos compartidos, mientras que el titular de Defensa señaló que los programas de capacitación y entrenamiento contribuyen a fortalecer la preparación de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el general Gregory M. Guillot sostuvo que México y Estados Unidos mantienen una alianza de defensa basada en valores compartidos y respeto mutuo, y destacó la importancia de los encuentros periódicos para fortalecer la seguridad regional y la compatibilidad operativa.

La reunión en Arizona dio seguimiento a los acuerdos establecidos durante un encuentro previo realizado del 19 al 22 de julio de 2026 en el puerto de Veracruz, en el que también participaron los titulares de Defensa y Marina y el comandante del Comando Norte estadounidense.

Las autoridades mexicanas señalaron que estos mecanismos de cooperación se desarrollan bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de cada país.

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