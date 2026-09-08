“Águila Alta”, la operación antidrones que activaron México y EE.UU. en la frontera

México y Estados Unidos pusieron en marcha la operación binacional antidrones “Águila Alta” en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el uso de aeronaves no tripuladas por parte de grupos delictivos.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el operativo se desarrolla en el marco del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos y contempla acciones coordinadas entre las fuerzas de ambos países, bajo el esquema de las llamadas “operaciones espejo”: cada autoridad realiza sus actividades dentro de su propio territorio.

El principal objetivo es detectar e inhabilitar drones de uso comercial empleados por delincuentes para vigilar los movimientos de las autoridades y facilitar actividades relacionadas con el tráfico de personas y drogas.

El uso de drones representa una herramienta de vigilancia para las organizaciones criminales, que pueden emplearlos para identificar rutas, movimientos de corporaciones de seguridad y zonas con menor presencia de autoridades.

La Defensa informó que inició la segunda fase de la Operación Binacional Antidrones "Águila Alta"; los ejercicios son coordinados e incluyen reconocimientos terrestres dentro de Estados Unidos y de México. El objetivo es detectar e inhabilitar drones usados por el crimen? pic.twitter.com/1WYWasOa9D — NMás (@nmas) September 8, 2026

La operación también busca fortalecer los mecanismos de coordinación entre México y Estados Unidos frente a este tipo de amenazas en la frontera.

Dos fases de operación

“Águila Alta” comenzó el 31 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 21 de septiembre.

La primera fase se llevó a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre, periodo durante el cual autoridades de ambos países realizaron ejercicios de coordinación y reconocimientos terrestres simultáneos para delimitar el área de operación.

La segunda fase se encuentra actualmente en desarrollo y contempla el despliegue de fuerzas en la franja fronteriza de ambos países, apoyadas con equipos antidrones fijos y móviles.

Uno de los aspectos destacados por la Defensa es que las acciones se realizan bajo un esquema de cooperación bilateral sin que las fuerzas de un país operen dentro del territorio del otro.

La operación ocurre en un momento en que las autoridades de ambos países han incrementado sus capacidades para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas vinculadas con actividades criminales.

La Defensa ha señalado que México mantiene equipos especializados para enfrentar esta amenaza en su frontera norte, mientras que autoridades estadounidenses también han reportado operaciones para neutralizar drones relacionados con organizaciones criminales.

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– EE.UU. habría derribado alrededor de 100 drones del narco en la frontera durante agosto.

– México confirma que drones derribados por EE.UU. eran usados para traficar migrantes y vigilar a autoridades.