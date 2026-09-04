EE.UU. habría derribado alrededor de 100 drones del narco en la frontera durante agosto

Hace unos días, el ejército estadounidense ofreció información poco común sobre sus operaciones en la frontera sur, revelando que derribó aproximadamente 100 drones sospechosos de pertenecer a cárteles solo en agosto, según confirmó un alto funcionario del Departamento de Guerra a Fox News.

Esta revelación marca la primera vez que el Pentágono divulga la frecuencia con la que se utiliza tecnología antidrones, incluyendo sofisticados sistemas láser, en la frontera sur para impedir la entrada a Estados Unidos de drones sospechosos de pertenecer a cárteles.

Según un alto funcionario del Departamento de Guerra, la Fuerza de Tarea Frontera Sur llevó a cabo el derribo de los drones utilizando equipo antidrones especializado, proporcionado e integrado por otras unidades militares.

Cada operación fue planificada y coordinada estrechamente con el ejército mexicano y las autoridades fronterizas para evitar interferencias o conflictos no deseados entre las fuerzas que operan a ambos lados de la frontera, explicó el funcionario.

Estas operaciones forman parte de un esfuerzo más amplio para desplegar rápidamente defensas contra drones, combinando diversas tecnologías con personal capacitado y autoridades militares actualizadas. El funcionario enfatizó que el ejército no depende de un único sistema infalible para contrarrestar esta amenaza.

El Pentágono informó a Fox News que Estados Unidos ha estado utilizando tecnología antidrones para apoyar las operaciones de seguridad en la frontera.

“Estados Unidos está empleando tecnología defensiva antidrones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza de las amenazas de drones vinculadas a los cárteles”, declaró el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson.

Esta revelación se produce mientras la administración Trump continúa utilizando la fuerza militar contra los cárteles en todo el hemisferio occidental, incluyendo ataques letales contra presuntos narcotraficantes.

A principios de esta semana, altos funcionarios de la administración elogiaron el uso de la fuerza militar por parte del presidente Donald Trump durante una rueda de prensa.

“Así pues, el presidente ordenó, y el Departamento de Guerra ejecutó, el primer plan y estrategia para utilizar la fuerza militar directa para defender el territorio nacional de esta amenaza”, afirmó un funcionario.

“Los efectos han sido espectaculares, y hemos visto la mayor y más pronunciada reducción de bajas estadounidenses infligidas por los cárteles en la historia de Estados Unidos”, añadió el funcionario.

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