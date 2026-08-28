El ejército estadounidense utilizó un láser para derribar tres drones de un cártel en la frontera sur

El ejército estadounidense utilizó esta semana un láser para derribar tres drones en la frontera entre Estados Unidos y México, presuntamente operados por cárteles de la droga, informó el Pentágono el jueves.

Los tres sistemas aéreos no tripulados fueron derribados entre la noche del martes y la madrugada del miércoles mediante un “Sistema Láser Multiusos de Alta Energía del Ejército”, según el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), responsable de supervisar ciertas operaciones de defensa militar en Norteamérica.

Los drones fueron derribados por la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur del ejército estadounidense, una unidad del USNORTHCOM, que no especificó la ubicación exacta del derribo ni a qué cárteles se cree que pertenecían. No se proporcionaron detalles sobre la operación.

Al ser consultado sobre si los drones fueron derribados en espacio aéreo estadounidense o mexicano, un portavoz del USNORTHCOM declaró a CBS News que “los disparos se realizaron en coordinación con todos los socios que operan a lo largo de la frontera. Debido a razones de seguridad operativa y a las operaciones en curso contra cárteles y drones, no disponemos de más detalles por el momento”.

Según el Comando Norte de Estados Unidos, los drones fueron considerados “hostiles” porque participaban en actividades que representaban una amenaza física para el personal militar estadounidense y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Las redes de cárteles están empleando cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley”, declaró el general de división Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de la frontera sur.

“Al integrar contramedidas en capas junto con capacidades avanzadas de energía dirigida, como este sistema láser, hemos dejado claro que no toleraremos la vigilancia hostil“, añadió.

Austin Doctor, profesor asociado de la Universidad de Nebraska en Omaha y director de iniciativas estratégicas del Centro Nacional de Innovación, Tecnología y Educación para la Lucha contra el Terrorismo, declaró a CBS News que los cárteles utilizan principalmente drones cerca de la frontera con fines de vigilancia para apoyar sus actividades delictivas, como el contrabando de narcóticos, personas, armas de fuego y otros bienes ilícitos.

Doctor señaló que los cárteles no han utilizado drones armados dentro de Estados Unidos, pero sí los emplean en México para atacar a cárteles rivales.

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