Johnson destaca acuerdo para que México compre a EE.UU., drones y sistemas antidrones para combatir a cárteles

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó este domingo el avance de la cooperación bilateral en materia de seguridad, luego de que ambos países firmaran una declaración de intención que permitirá a México acceder al mercado digital del Ejército estadounidense para adquirir drones y sistemas destinados a detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas. El acuerdo fue firmado el pasado 11 de agosto durante la visita a México del secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, quien sostuvo reuniones con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Johnson señaló en redes sociales que la medida permitirá fortalecer las capacidades estratégicas y operativas de México mediante nuevas tecnologías y facilitará la adquisición de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y sistemas Contra Sistemas Aéreos No Tripulados (C-UAS) a “costos competitivos”. “Nuestra cooperación en materia de defensa continúa fortaleciéndose”, escribió el embajador, quien agregó que la nueva tecnología permitirá reforzar las capacidades para combatir a los cárteles y enfrentar desafíos de seguridad compartidos.

La declaración de intención no constituye, por sí misma, un contrato de compra, pero abre el acceso de la Defensa mexicana a mecanismos estadounidenses para adquirir este tipo de tecnología.

Our defense cooperation continues to grow stronger. During @SecArmy Driscoll’s visit, the United States and @Defensamx1 signed a Statement of Intent to strengthen our strategic and operational capabilities through defense innovation and new technologies. It will enable? pic.twitter.com/tGuF5uGH2X — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 16, 2026

Cooperación incluye tecnología y combate a fugitivos

De acuerdo con la información difundida por la Defensa, los sistemas antidrones pueden utilizarse para detectar, rastrear, identificar y neutralizar aeronaves no autorizadas. La cooperación militar entre ambos países se desarrolla bajo mecanismos establecidos desde 2016, que incluyen encuentros periódicos para fortalecer el diálogo y el intercambio de experiencias.

Johnson también destacó este domingo la cooperación entre las autoridades de ambos países en otros frentes de seguridad. El diplomático señaló que, en un solo día, Estados Unidos devolvió a México a tres fugitivos buscados por las autoridades mexicanas, entre ellos un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) relacionado con un delito de armas de fuego en Guanajuato. Los otros dos fugitivos eran buscados por homicidio en Zacatecas y fraude, respectivamente.

La Embajada estadounidense también difundió como “#LaFotoDeLaSemana” una imagen de Johnson junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante una reunión celebrada el 8 de agosto. En ese encuentro abordaron las acciones contra las extorsiones que afectan a productores de aguacate en Michoacán.

La cooperación ocurre mientras Washington y Ciudad de México buscan ampliar sus mecanismos conjuntos contra el crimen organizado. Johnson afirmó que, bajo los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, la coordinación “continúa dando resultados”.

El jueves, Estados Unidos reanudó completamente sus actividades oficiales relacionadas con la certificación de aguacates en Michoacán, después de evaluar las condiciones de seguridad y las medidas adoptadas por México.

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