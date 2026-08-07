EE.UU. destaca apoyo de México contra el narcoterrorismo pero advierte que persisten desafíos

El Departamento de Estado estadounidense destacó este viernes el apoyo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, contra el narcoterrorismo, pero avisó que persisten problemas y que “utilizará todas las herramientas disponibles” para combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Michael Gonzales, expresó en una conferencia virtual que habrá “colaboración muy cercana” con las autoridades mexicanas tras las recompensas anunciadas esta semana por un total que supera los 100 millones de dólares para capturar a líderes del CJNG.

“Absolutamente, reconocemos que la señora Claudia Sheinbaum ha declarado públicamente (que va) a combatir drogas ilícitas, capturar, hacer capturas. Bajo su liderazgo en México, ha apoyado la aprehensión en narcoterrorismo”, declaró Gonzales.

Pero el funcionario matizó que “a la misma vez, más se debe hacer” contra el narcotráfico, al considerar que “hay problemas que siguen”, por lo que hay acciones que Estados Unidos “tiene que hacer para ayudar a México y hay algunas cosas” que deben “sustituir”.

????El Departamento de Estado de EU reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate al narcoterrorismo, pero señaló que "aún hay más por hacer".



Michael Gonzales, vicesecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de? pic.twitter.com/vfgH2IV6jB — Azucena Uresti (@azucenau) August 7, 2026

Las declaraciones reflejan tanto la presión como la colaboración con el Gobierno mexicano de la Administración del presidente Donald Trump, quien apenas en junio reiteró en la cumbre del G7 en Francia que los “cárteles gobiernan México” y que Sheinbaum es una “mujer muy buena, pero muy asustada”.

Washington anunció el miércoles recompensas para capturar a cabecillas del CJNG, organización criminal designada como terrorista por Trump, incluyendo de 20 a 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia Gonzales, alias ‘Pelón’, sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, muerto en febrero en un operativo.

Asimismo, el Departamento de Estado prohibió la entrada a EE.UU. a 65 familiares o socios de personas vinculadas al CJNG, de los que 26 tenían visados que ya revocó.

Gonzales rechazó identificar si dentro de ellos hay funcionarios mexicanos, pues en México causa polémica la cancelación de visas de gobernadores fronterizos del oficialismo como Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, además del caso penal en EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

El subsecretario avisó que Washington usará “todas las herramientas a disposición para perseguir, para desmantelar, para destruir a estas despiadadas organizaciones terroristas extranjeras y para proteger a los Estados Unidos”.

Aún así, cuestionado sobre qué otras herramientas usaría si México no captura a los líderes del CJNG, no aclaró las posibles medidas de Estados Unidos, donde Trump ha pedido ataques militares contra los cárteles.

“¿Cómo lo hacemos? Va a depender de la información que obtengamos y (cuán) viable esas acciones van a ser, pero realmente vamos a trabajar en conjunto con las contrapartes mexicanas”, insistió.

Con información de EFE.

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