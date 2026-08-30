México confirma que drones derribados por EE.UU. eran usados para traficar migrantes y vigilar a autoridades

El Gobierno de México confirmó que los tres drones comerciales que fueron detectados e inhabilitados por el Ejército de Estados Unidos cerca de la frontera común eran utilizados por traficantes de migrantes para vigilar los movimientos de autoridades estadounidenses. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte notificó al Ejército mexicano sobre la operación, realizada durante las noches del 25 y 26 de agosto.

De acuerdo con la dependencia, los aparatos tenían “características comerciales” y eran “utilizados por traficantes de indocumentados para la vigilancia de autoridades”. Defensa subrayó que los tres drones fueron neutralizados en “territorio soberano” de Estados Unidos, una precisión relevante ante la sensibilidad que existe en México respecto a cualquier operación militar estadounidense dentro de su territorio.

El Gabinete de Seguridad informa que, en el marco de las operaciones concurrentes “espejo” que realizan México y Estados Unidos a lo largo de la frontera común ?cada país dentro de su territorio?, el @USNorthernCmd detectó e inhabilitó, durante las noches del 25 y 26 de agosto,? — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 29, 2026

Operaciones “espejo” se mantienen en ambos lados de la frontera

Las acciones ocurrieron en el marco de las operaciones concurrentes o “espejo” que realizan las fuerzas de seguridad de México y Estados Unidos a lo largo de la frontera común. Estos despliegues comenzaron el 5 de febrero de 2025 y consisten en reconocimientos simultáneos, pero con las fuerzas de cada país operando exclusivamente dentro de su propio territorio. El objetivo principal es combatir actividades relacionadas con el tráfico de armas y drogas.

La información proporcionada por México complementó el reporte divulgado previamente por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) y el Comando Norte. Las autoridades estadounidenses señalaron que los tres drones fueron derribados mediante el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL), un sistema militar utilizado para neutralizar aeronaves no tripuladas.

The right tools. The right authorities. In the hands of trained warfighters.



Three cartel drones defeated.@JointTFSB is delivering real capability where it matters ? defending our forces, securing our borders in support of @CBP, and defending the homeland.



We Have The Watch.? https://t.co/nVJ8nmWwWL — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 28, 2026

Primer uso del láser militar contra drones criminales

La operación cerca de la frontera entre Texas y México representó, según la información difundida, la primera ocasión en que Estados Unidos utilizó el AMP-HEL para neutralizar drones vinculados con organizaciones criminales en su frontera sur. Las autoridades estadounidenses consideraron que los aparatos representaban una amenaza para militares y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur, advirtió que las organizaciones criminales recurren cada vez más a aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y vigilar las actividades de militares y agentes fronterizos. Taylor también reconoció la cooperación del Ejército mexicano durante el operativo. El episodio ocurre mientras México y Estados Unidos mantienen una colaboración más estrecha en materia de seguridad fronteriza desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que cualquier cooperación debe respetar la soberanía mexicana y ha rechazado una eventual acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México. Al mismo tiempo, ambos gobiernos han incrementado la coordinación para combatir el tráfico de drogas, armas y la migración irregular hacia Estados Unidos.

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