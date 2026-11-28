Pepe Gámez y Madison Anderson hicieron uso de sus redes sociales para confirmar su separación. Desde hace meses la pareja ha sido señalada en los medios de comunicación por el supuesto final de su compromiso. El programa “En Casa con Telemundo” viene anunciando esta bomba desde el año pasado; sin embargo, tanto él como ella habían mantenido silencio.

En las últimas semanas, la separación se hizo más evidente cuando las distancias laborales empezaron a marcar una clara diferencia entre ellos. Antes se les veía apoyándose en todo momento, y después no aparecían en ningún evento personal del otro. A Pepe no se le vio celebrando su cumpleaños con Madison.

Ella ha estado trabajando constantemente en su marca de ropa y de maquillaje. Ha estado cumpliendo con una serie de compromisos laborales tanto en Nueva York como en Puerto Rico y Miami. Mientras que Pepe en estos momentos está residiendo en Miami, por las grabaciones de la telenovela “Emergencias. Unidad de Vida”.

El compromiso terminó y ahora al público solo le queda el recuerdo de un compromiso que fue bonito. Se conocieron en “La Casa de los Famosos 3”, en donde Madison terminó siendo la ganadora de dicha edición. Mientras que Pepe se quedó con el tercer lugar. Se hicieron novios semanas después y meses más adelante se comprometieron en Grecia.

Estaban construyendo una propiedad en Mérida. Iban a residir tanto en México como en Puerto Rico. Y siempre hablaron de tener dos bodas. Ahora los planes se quedaron en eso, en planes.

¿Qué dice el comunicado?

Durante más de tres años hemos compartido una relación maravillosa, llena de amor, aprendizaje y crecimiento. El cariño y el respeto que sentimos el uno por el otro siguen presentes”.

Continúa: Hoy queremos compartir con ustedes, desde el corazón y a nuestro propio ritmo, que hemos decidido seguir caminos distintos para enfocarnos en nuestras prioridades personales y profesionales, acompañándonos desde la amistad, sin definir lo que el futuro puede traer.

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