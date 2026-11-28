Un hombre enfrenta cargos en relación con el asesinato de su esposa, quien fue reportada como desaparecida.

Arthur Lee Smoots Jr. informó la desaparición de su esposa, Twana Smoots, el martes 24 de noviembre en Atmore, Alabama, según informó el Departamento de Policía de Atmore (APD) en un comunicado de prensa.

“Tras responder a la llamada e identificar circunstancias sospechosas en torno a su desaparición, el Departamento de Policía de Atmore solicitó la asistencia de todas las unidades de investigación criminal para llevar a cabo una investigación exhaustiva”, indica el comunicado.

Durante las etapas preliminares de la investigación, el Departamento de Policía de Atmore emitió una notificación de persona desaparecida solicitando la colaboración ciudadana.

“Esta notificación se emitió de acuerdo con los procedimientos establecidos para casos de personas desaparecidas, mientras los investigadores continuaban recabando información y examinando las circunstancias de su desaparición”, señalaron las autoridades.

Tras la investigación, la Policía descubrió el cuerpo de Twana “sin vida y oculto en un lugar ubicado en o cerca de la comunidad de Perdido, en el condado de Baldwin, Alabama”.

El Departamento de Policía de Atmore informó que continúa investigando, pero ha concluido que Twana falleció a consecuencia de múltiples heridas de bala.

Arthur, de 64 años, es acusado de asesinato y, según el APD, se le ha identificado como una persona con prohibición de poseer armas de fuego.

“El Departamento de Policía de Atmore expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la Sra. Smoots en estos momentos tan difíciles”, continúa el comunicado de prensa.

Arthur se encuentra detenido en la cárcel del condado de Escambia sin derecho a fianza, donde ingresó el miércoles 25 de noviembre, según los registros penitenciarios revisados ​​por People.

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